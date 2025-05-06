Notizie simili

Le tue linee entreranno in modalità estate 2025!

Scopri i tuoi orari estivi 2025, validi dal 7 luglio al 31 agosto compresi!

Infografica estiva Val Parisis dal 7 giugno al 31 agosto

Quest'estate, il tuo territorio ti incoraggia a consultare i tuoi orari estivi esclusivamente online tramite la sezione News > > 95 Val-d'Oise > Val Parisis > o direttamente sull'applicazione Île-de-France Mobilités.

Potete anche contattarci al numero: 0800 10 20 20.

Trova di seguito i tuoi orari per i periodi di:

  • Dal 7 luglio al 31 agosto 2025
  • Dal 14 luglio al 24 agosto 2025

Orari validi dal 7 luglio al 31 agosto 2025 compresi:

Percorso 3007

 -  1.5 MB

Percorso 3010

 -  1.5 MB

Percorso 3011

 -  2.1 MB

Linea 3014

 -  937.6 KB

Percorso 3047

 -  997.5 KB

Percorso 3048

 -  1.1 MB

Percorso 9503 A

 -  1.7 MB

Percorso 9503 B

 -  1.5 MB

Orari validi dal 14 luglio al 31 agosto 2025 compresi:

Linea 3003

 -  1.4 MB

Linea 3005

 -  5.5 MB

Linea 3012

 -  2.6 MB

Percorso 3042

 -  2.0 MB

Percorso 3049

 -  1.4 MB

Percorso 3801

 -  3.5 MB

Linea 3804

 -  1.1 MB

Percorso 9519

 -  5.3 MB

Percorso 9520

 -  4.1 MB

Percorso 9529

 -  3.4 MB

Si prega di notare:

  • Le linee 30-28, 30-31, 30-32, 30-33, 30-34, 30-38 e 95-26 non circolano in estate.
  • L'offerta di trasporto rimane la stessa tutto l'anno per le linee 30-09, 30-18, 30-21, 30-22, 30-23, 30-37, 30-43, 30-46 e 95-21.

Puoi anche seguire le nostre notizie su X: @ValParisis_IDFM

Ci vediamo presto sul tuo territorio!

