Notizie simili

Infografica estiva Val Parisis dal 7 luglio al 31 agosto
Quest'estate, il tuo territorio ti incoraggia a consultare i tuoi orari estivi esclusivamente online tramite la sezione News > > 95 Val-d'Oise > Val Parisis > o direttamente sull'applicazione Île-de-France Mobilités.
Potete anche contattarci al numero: 0800 10 20 20.
Trova di seguito i tuoi orari per i periodi di:
- Dal 7 luglio al 31 agosto 2025
- Dal 14 luglio al 24 agosto 2025
Orari validi dal 7 luglio al 31 agosto 2025 compresi:
Orari validi dal 14 luglio al 31 agosto 2025 compresi:
Si prega di notare:
- Le linee 30-28, 30-31, 30-32, 30-33, 30-34, 30-38 e 95-26 non circolano in estate.
- L'offerta di trasporto rimane la stessa tutto l'anno per le linee 30-09, 30-18, 30-21, 30-22, 30-23, 30-37, 30-43, 30-46 e 95-21.
Puoi anche seguire le nostre notizie su X: @ValParisis_IDFM
Ci vediamo presto sul tuo territorio!