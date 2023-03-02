Notizie simili

Vi invitiamo a completare il sondaggio dal 13 al 19 marzo 2023 tramite il link sottostante:
Siamo interessati alla tua opinione sulla linea 13!
Pubblicato su
Lettura 1 min
Preoccupati per il miglioramento continuo delle nostre offerte, e al fine di soddisfare al meglio le vostre aspettative, offriamo agli utenti della linea 15 di rispondere a un sondaggio sulla frequenza degli autobus della linea 13 sul nostro account Twitter @Mtmorency_IDFM. Puoi esprimere la tua opinione dal 13 al 19 marzo 2023.