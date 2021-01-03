Notizie simili

Il percorso si evolve:
- Piazza della cittadinanza
- Trattino quadrato
- 8 maggio 1945
- Giardino delle Rose
- Olof Palme
- Boissénart La Haie
- Pianura del mulino a vento
- Jean Rostand
- Konrad Adenauer
- Fiera
- L'Europa
- St Exupéry
- 3 Orologi
- Stazione degli autobus di Mail
Il tuo Citalien prenderà ora la prima sezione del futuro Tzen 2, tra il centro commerciale Westfield Carré Sénart e Savigny-le-Temple. Questo significa 3 cose:
- Più comfort
- Più puntualità
- Più velocità.
Cosa cambia per te:
A Savigny-le-Temple, la fermata Nicolas Guiard è sostituita dalla nuova fermata 8 maggio 1945, dotata di un terminale informativo dinamico e accessibile alle persone con mobilità ridotta.