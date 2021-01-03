Notizie simili

Il tuo Citalien si evolve!

Addio Nicolas Guiard, ciao 8 maggio 1945

Dal 18 gennaio 2021, il percorso si evolve

Il percorso si evolve:

  • Piazza della cittadinanza
  • Trattino quadrato
  • 8 maggio 1945
  • Giardino delle Rose
  • Olof Palme
  • Boissénart La Haie
  • Pianura del mulino a vento
  • Jean Rostand
  • Konrad Adenauer
  • Fiera
  • L'Europa
  • St Exupéry
  • 3 Orologi
  • Stazione degli autobus di Mail

Il tuo Citalien prenderà ora la prima sezione del futuro Tzen 2, tra il centro commerciale Westfield Carré Sénart e Savigny-le-Temple. Questo significa 3 cose:

  1. Più comfort
  2. Più puntualità
  3. Più velocità.

Cosa cambia per te:

A Savigny-le-Temple, la fermata Nicolas Guiard è sostituita dalla nuova fermata 8 maggio 1945, dotata di un terminale informativo dinamico e accessibile alle persone con mobilità ridotta.

