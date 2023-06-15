Notizie simili

La tua linea Express 34 si evolve

Dal 1° agosto, la tua linea 34 si adatta alle tue esigenze di mobilità!

Dal 1° agosto, la tua linea 34 si adatta alle tue esigenze di mobilità con:

  • Un migliore collegamento con la RER D alla stazione di Melun
  • Autobus ogni 8-12 minuti tra Nemours e Melun nelle ore di punta mattutine
  • Due nuove fermate servite: "Foch" a Fontainebleau e "C. CIAL du Val de Loing" a Souppes-sur-Loing

Trova tutte le notizie, i percorsi e gli orari della tua linea Express 34 sul sito web iledefrance-mobilites.fr e sull'account Twitter @Loing_IDFM (@Still_Transdev fino al 31 luglio 2023).

