Notizie simili

Come funziona?

Dopo aver prenotato la corsa, un veicolo ti viene a prendere in un punto di sosta vicino a te e ti lascia in un punto di interesse nel territorio di tua scelta.



Il servizio è attivo dalle 5 alle 19.30, dal lunedì al venerdì, tutto l'anno.

Il TàD è accessibile a chiunque abbia un biglietto di trasporto valido (Navigo Pass, Imagine R Card...). Essendo complementari alla rete di autobus, vi invitiamo a consultare il nostro opuscolo sul sito web per conoscere i servizi per comuni!