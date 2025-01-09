Notizie simili

Tutto quello che c'è da sapere sul trasporto su richiesta sul territorio di Carnelle Pays de France verso Goussainville e Luzarches
Il TàD de Goussainville - Luzarches è un nuovo servizio di trasporto su prenotazione. Questo servizio a richiesta consente di soddisfare un'esigenza di servizio non fornita dalle linee esistenti sul territorio di Carnelle Pays de France.
Questo trasporto a richiesta serve le 20 principali fermate e luoghi di interesse in 12 comuni :
Bellefontaine, Belloy-en-France, Epinay-Champlâtreux, Jagny-sous-Bois, Lassy, Le Plessis-Luzarches, Mareil-en-France, Villiers-le-Sec, Châtenay-en-France, Puiseux-en-France, Goussainville e Luzarches.
ATTENZIONE:
- dalla stazione di Goussainville, le fermate "La Halle" e "Gare de Luzarches" non sono servite.
- dalla stazione di Luzarches, le fermate "Olympiades", "Carrefour de l'Europe", "Rond-Point de l'Europe" e "Gare de Goussainville" non sono servite.
Come funziona?
Dopo aver prenotato la corsa, un veicolo ti viene a prendere in un punto di sosta vicino a te e ti lascia in un punto di interesse nel territorio di tua scelta.
Il servizio è attivo dalle 5 alle 19.30, dal lunedì al venerdì, tutto l'anno.
Il TàD è accessibile a chiunque abbia un biglietto di trasporto valido (Navigo Pass, Imagine R Card...). Essendo complementari alla rete di autobus, vi invitiamo a consultare il nostro opuscolo sul sito web per conoscere i servizi per comuni!
Prenotare il tuo viaggio è facile!
Puoi registrarti e prenotare la tua corsa su una delle seguenti 3 piattaforme:
- Sull'applicazione mobile "TàD Île-de-France Mobilités"
- Sul sito dedicato a TàD: tad.iledefrance-mobilites.fr
- Per telefono al numero 0800 10 20 20 ( servizio aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)
Per il massimo comfort, puoi prenotare il tuoviaggio di 1 ora e fino a 30 giorni prima del viaggio.