Notizie simili

La tua rete si evolve dal 24 luglio!

Scopri le modifiche alle linee 31, 32 e 33, a partire dal 24 luglio.

Linea 31, un percorso più veloce e su una corsia dedicata.

1. Accesso più diretto e veloce al centro commerciale Carré Sénart in 10 minuti dalla stazione di Savigny Nandy, grazie alla creazione di una corsia dedicata.

2. Un servizio più raffinato per Savigny-le-Temple con la creazione di 4 nuove fermate:

  • 8 maggio 1945 (sentenza Citalien)
  • Specchio d'acqua (nuova fermata)
  • Il Parco
  • Scuole superiori

3. Rinvio delle vecchie fermate della linea 31 alle linee 32 e 33

  • Boileau
  • Paul Verlaine
  • Haiettes Elsa Triolet
  • Berthelot
  • Cévennes
Scarica la nuova linea 31

Nuovo servizio per le linee 32 e 33

  1. Queste linee riprendono le vecchie fermate della linea 31.
  2. La fermata "Les Îles" viene spostata in rue Pierre Mendès France
  3. Le seguenti sentenze sono soppresse e rinviate:
  • Garonna
  • Chantereine
  • Rosso
  • Vecchia fermata Miroir d'Eau
  • Il Fienile
  • Gli olmi
Scarica i nuovi orari delle tue linee 32 e 33

Mappa delle nuove linee 31, 32 e 33

Piano generale delle linee.

Per conoscere nel dettaglio tutte queste informazioni, clicca qui:

 -  2.2 MB

