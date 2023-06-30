Notizie simili

Linea 31, un percorso più veloce e su una corsia dedicata.
1. Accesso più diretto e veloce al centro commerciale Carré Sénart in 10 minuti dalla stazione di Savigny Nandy, grazie alla creazione di una corsia dedicata.
2. Un servizio più raffinato per Savigny-le-Temple con la creazione di 4 nuove fermate:
- 8 maggio 1945 (sentenza Citalien)
- Specchio d'acqua (nuova fermata)
- Il Parco
- Scuole superiori
3. Rinvio delle vecchie fermate della linea 31 alle linee 32 e 33
- Boileau
- Paul Verlaine
- Haiettes Elsa Triolet
- Berthelot
- Cévennes
Nuovo servizio per le linee 32 e 33
- Queste linee riprendono le vecchie fermate della linea 31.
- La fermata "Les Îles" viene spostata in rue Pierre Mendès France
- Le seguenti sentenze sono soppresse e rinviate:
- Garonna
- Chantereine
- Rosso
- Vecchia fermata Miroir d'Eau
- Il Fienile
- Gli olmi