La rinumerazione delle tue linee è accompagnata da un nuovo codice SMS
Da lunedì 22 aprile, per essere in regola, invia ora "BUS" + il numero della linea che prendi al 93100.
Esempi: BUS5134, BUS5197,... o SOIR51 per l'autobus serale
Il biglietto SMS è sempre valido per 1 ora senza connessione. Il prezzo rimane invariato, al prezzo del biglietto d'imbarco, ovvero € 2,50.
(+ possibile costo degli SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati. Prezzo del biglietto addebitato sulla bolletta telefonica).
Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free