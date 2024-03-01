Notizie simili

Île-de-France Mobilités vuole migliorare la leggibilità della rete di autobus regionali, lavorando sulla numerazione delle linee di autobus in modo che ognuna abbia un numero univoco.

Gli autobus di Saint-Quentin-en Yvelines, beneficeranno di questa nuova numerazione.

Perché il numero di linea cambia?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1.900 linee, di cui 1500 nelle periferie esterne e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero, soprattutto in questo nuovo territorio.

Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, ed è quindi spesso complicato trovare la linea interessata. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus in Île-de-France che portano il numero 10!

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. I numeri delle linee di autobus di Saint-Quentin-en-Yvelines iniziano ora con il prefisso 51, a cui si aggiungono due cifre.

Quando possibile, il vecchio numero è stato utilizzato per facilitare il cambiamento (esempi: 10 diventa 5110, 20 diventa 5120, 431 diventa 5131, ecc.).

Le linee forti (7 giorni su 7, >23 nei giorni feriali) sono raggruppate > da 5101 a 5109

Settore Nord > da 5110 a 5119

Settore Ovest > da 5120 a 5129

Settore Centro > da 5130 a 5139

Settore Sud > da 5140 a 5149

Settore Est > da 5150 a 5159

Linee scolastiche > dal 5180 al 5199

Le linee Centre et Sud Yvelines e Île-de-France Ouest non sono ancora interessate dalla rinumerazione. I loro numeri si evolveranno in seguito.

Cosa porterà questo nuovo numero?

I viaggiatori saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando il numero viene inserito nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, l'accesso alle informazioni in questione sarà più diretto.