Da lunedì 2 settembre per essere in regola, invia ora "BUS" + il numero della linea che prendi al 93100.

Esempi: BUS4401, BUS4439, SOIR44 per il Bus Serale, TAD44 per Transport on Demand e BUS9102 e BUS9103 per le linee 9102 e 9103.

Il biglietto SMS Boardboarding è venduto esclusivamente singolarmente. Tutto quello che devi fare è inviare "BUS" + numero di linea al 93 100 e riceverai un biglietto sotto forma di SMS. Ti verrà addebitato il costo della bolletta del cellulare.

Valido per 1 ora senza coincidenza al prezzo di un biglietto d'imbarco (+ eventuale costo dell'SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile non inclusi SMS illimitati).

Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.

Per saperne di più sui diversi biglietti di trasporto, visita il sito web iledefrancemobilités.fr sezione Tariffe.