Il tuo biglietto SMS cambia con la rinumerazione delle tue linee!

La rinumerazione delle tue linee è accompagnata da un nuovo codice SMS

Da lunedì 29 aprile, per essere in regola, invia ora "BUS" + il numero della linea che prendi al 93100.

Esempi:

  • BUS3301, BUS3307,...
  • BUSEXP46 per la linea Express 46
  • SOIR33 per l'autobus serale
  • TAD 33 per il trasporto su richiesta

Il biglietto SMS è sempre valido per 1 ora senza connessione. Il prezzo rimane invariato, al prezzo del biglietto d'imbarco, ovvero € 2,50.

(+ possibile costo degli SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati. Prezzo del biglietto addebitato sulla bolletta telefonica).

Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free