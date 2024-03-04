Notizie simili

Île-de-France Mobilités vuole migliorare la leggibilità della rete di autobus regionali, lavorando sulla numerazione delle linee di autobus in modo che ognuna abbia un numero univoco.

Il vostro territorio, Pays de Montereau, beneficerà di questa nuova numerazione.

Perché il numero di linea cambia?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1.900 linee, di cui 1500 nelle periferie esterne e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero, soprattutto in questo nuovo territorio.

Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, ed è quindi spesso complicato trovare la linea interessata. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus in Île-de-France che portano il numero 10!

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio del Pays de Montereau, tutte le linee di autobus regolari ora iniziano con 33, ad eccezione delle linee espresse.

Il principio della rinumerazione è stato stabilito prendendo in considerazione il peso della linea per le linee da 3301 a 3308.

La linea A diventa così la linea 3301, la linea Emplet la linea 3302, la linea B la linea 3303, la linea C diventa la linea 3304, la linea G la linea 3305, la linea I la linea 3306, la linea F viene rinominata in 3307, la linea L in 3308, le linee Ea ed Eb in 3310 e 3311.

Le linee 3315 e 3319 sono rinominate il più vicino possibile ai loro numeri attuali 15 e 19.

I colori rimangono vicini ai colori correnti per una facile individuazione.

Cosa porterà questo nuovo numero?

I viaggiatori saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando il numero viene inserito nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, l'accesso alle informazioni in questione sarà più diretto.