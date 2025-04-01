Parcheggio biciclette sul tuo territorio Poissy – Les Mureaux!

Lettura 1 min

A partire dal 1 ° aprile, quattro rifugi per biciclette saranno a vostra disposizione sul territorio di Poissy - Les Mureaux. Con l'arrivo delle giornate di sole, questa attrezzatura ti permetterà di promuovere l'intermodalità e parcheggiare la tua bici in completa serenità.

Li troverai a pochi metri dalla tua stazione:

  • Stazione di Meulan-Hardricourt: un rifugio sicuro con 10 posti.
  • Stazione di Thun-le-Paradis: un rifugio sicuro con 10 posti.
  • Stazione ferroviaria di Triel-sur-Seine: un rifugio sicuro con 20 posti.
  • Stazione ferroviaria di Vaux-sur-Seine: un rifugio sicuro con 10 posti a sedere.
Stazione ferroviaria di Meulan-Hardricourt, 78250 Hardricourt

Questi spazi sono sicuri e beneficiano di un sistema di protezione video, in modo che la tua bici possa aspettarti in sicurezza. Questo servizio è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Come accedervi?

Il parcheggio è gratuito per le persone con un abbonamento annuale valido per i trasporti pubblici (Navigo, Navigo tariffa senior, Imagine R).
Per coloro che non hanno un abbonamento annuale ai trasporti pubblici, sono disponibili tre formule di abbonamento:

  • Abbonamento giornaliero: 2 €
  • Abbonamento mensile: 10 €
  • Abbonamento annuale: 30 €

Vai direttamente alla pagina sottostante per sottoscrivere un abbonamento.

