Questi spazi sono sicuri e beneficiano di un sistema di protezione video, in modo che la tua bici possa aspettarti in sicurezza. Questo servizio è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Come accedervi?

Il parcheggio è gratuito per le persone con un abbonamento annuale valido per i trasporti pubblici (Navigo, Navigo tariffa senior, Imagine R).

Per coloro che non hanno un abbonamento annuale ai trasporti pubblici, sono disponibili tre formule di abbonamento:

Abbonamento giornaliero: 2 €

Abbonamento mensile: 10 €

Abbonamento annuale: 30 €

Vai direttamente alla pagina sottostante per sottoscrivere un abbonamento.