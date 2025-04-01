Li troverai a pochi metri dalla tua stazione:
- Stazione di Meulan-Hardricourt: un rifugio sicuro con 10 posti.
- Stazione di Thun-le-Paradis: un rifugio sicuro con 10 posti.
- Stazione ferroviaria di Triel-sur-Seine: un rifugio sicuro con 20 posti.
- Stazione ferroviaria di Vaux-sur-Seine: un rifugio sicuro con 10 posti a sedere.
Questi spazi sono sicuri e beneficiano di un sistema di protezione video, in modo che la tua bici possa aspettarti in sicurezza. Questo servizio è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Come accedervi?
Il parcheggio è gratuito per le persone con un abbonamento annuale valido per i trasporti pubblici (Navigo, Navigo tariffa senior, Imagine R).
Per coloro che non hanno un abbonamento annuale ai trasporti pubblici, sono disponibili tre formule di abbonamento:
- Abbonamento giornaliero: 2 €
- Abbonamento mensile: 10 €
- Abbonamento annuale: 30 €
Vai direttamente alla pagina sottostante per sottoscrivere un abbonamento.