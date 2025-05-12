3 (buone) ragioni per smettere di frodare nei trasporti

© Yoan Stoeckel

Un uomo cammina da dietro accanto a una linea del tram.

Ogni giorno, più di 9 milioni di viaggi vengono effettuati con i mezzi pubblici nell'Île-de-France. Dietro questa affluenza record (la rete Ile-de-France è una delle più trafficate al mondo) si nasconde un fenomeno più discreto, con conseguenze molto reali: le frodi.

La convalida nei trasporti, perché è essenziale?

Ogni anno, l'8% dei passeggeri non convalida un biglietto nei trasporti nell'Île-de-France (tram, treno, metropolitana e autobus combinati). Un tasso che sale rapidamente nella rete esterna (senza controllo all'ingresso), con fino al 16% di frodi sul tram e il 27% a bordo degli autobus notturni.

Scopri i 3 veri (buoni) motivi per non far più parte dell'8%.

N. 1. La convalida consente di adattare l'offerta al numero effettivo di passeggeri

© Rafael Wiedenmeier

Un treno della metropolitana sulla linea 7 a Parigi.

Ogni convalida è un'informazione preziosa per il funzionamento dei vostri trasporti.

Convalidando, consenti di:

  • Misura con precisione il numero di passeggeri su ogni linea e ogni ora.
  • Adeguare l'offerta di conseguenza, ordinando e aggiungendo nuovi veicoli dove necessario (autobus, tram, metropolitane, treni) e ottimizzando la frequenza dei passaggi, in base alle esigenze.

Il risultato? Dati distorti, remi sempre più carichi e passeggeri stretti come sardine.

Lo sapevate?

Tra il 16% delle persone che frodano sul tram, il 9% ha un abbonamento Navigo.

N. 2. 700 milioni di euro persi = meno comfort per i tuoi viaggi

© Amir Habibi

Il tram T3b alla fermata Porte Dauphine, nel 16 ° arrondissement di Parigi.

Quindi l'8% di frode potrebbe non sembrare molto. Ma l'8% corrisponde a 700 milioni di euro* persi ogni anno.

L'equivalente di:

  • 2 nuove linee di tram
  • o 1500 autobus puliti nuovi di zecca
  • 41 RER aggiuntivi
  • o 71 nuove metropolitane sulle vostre linee

In breve, frodare significa privare il sistema di trasporto pubblico di una parte essenziale delle sue risorse da investire nel miglioramento, nel comfort e nella modernizzazione dei tuoi viaggi.

N. 3. I controlli sono rafforzati e le multe sono in aumento

Immagine 1 di 3

Essendo allo stesso tempo in Bretagna (fermata dell'autobus), Roma (fermata della metropolitana), Lussemburgo (fermata RER), è vero, i controllori sono davvero ovunque. D'ora in poi, ogni giorno vengono effettuati controlli continui sulla rete di trasporto.

Di fronte alla portata del fenomeno, Île-de-France Mobilités sta intensificando la lotta contro le frodi con un obiettivo chiaro: dimezzarle.

Diverse azioni sono implementate:

Il sistema "Stop Fraud" per verificare l'identità e l'indirizzo dei truffatori

Negli ultimi mesi, un nuovo arrivato ha cambiato la situazione delle frodi. Si tratta del sistema "Stop Fraud"**, una piattaforma collegata alla banca dati fiscale del Ministero delle finanze pubbliche, che consente ai controllori di verificare istantaneamente l'identità e l'indirizzo degli evasori.

Più agenti, più controlli: giocare a nascondino sta diventando sempre più rischioso

Oltre ai 500 agenti dedicati esclusivamente ai controlli sulla rete Île-de-France Mobilités, la Brigata regionale dei trasporti sta aumentando il suo personale a 100 agenti inviati sul campo.

Controlli ripetuti: un esperimento che funziona negli Yvelines

Dal 30 settembre all'11 ottobre 2024, 13 fermate degli autobus sono state ripetutamente controllate tra Trappes e Saint-Quentin-en-Yvelines. Risultati? Più di 10.000 viaggiatori controllati, 700 infrazioni e un tasso di frode dimezzato (dal 13% al 6%).

Operazioni di controllo continuo che saranno estese a tutta la regione, dove il tasso di frode rimane elevato.

Multe sempre più salate

  • Tra 30 e 72 € se si paga sul posto (a seconda della modalità di trasporto)
  • +50 € se si trascina a pagare (entro 90 giorni)
  • Dopo 90 giorni, il Tesoro prende in consegna il tuo file
  • In caso di recidiva*** (5 contravvenzioni in 12 mesi), la multa per frode ripetuta può raggiungere € 7.500 ed essere accompagnata da sei mesi di reclusione.

Un prezzo un po 'alto da pagare quando si sa che esistono tariffe adatte a tutti i redditi per gli utenti dei trasporti in Île-de-France.

Convalidare: un piccolo gesto individuale, un grande passo collettivo

Convalidare il tuo biglietto è un piccolo gesto cittadino individuale con un enorme impatto collettivo sul tuo trasporto.

Quindi la prossima volta che salite su un autobus, un tram o passate i cancelli della metropolitana, pensateci: ogni "bip" contribuisce a viaggi più fluidi e confortevoli, anno dopo anno.

*stimato

**Ai sensi dell'articolo L2241-2-1 del Codice dei trasporti, gli agenti dell'operatore del servizio di trasporto responsabili della riscossione delle multe possono ottenere comunicazioni dalle amministrazioni pubbliche e dagli organismi di sicurezza sociale di informazioni limitate al cognome, al nome, alla data e al luogo di nascita dei trasgressori, nonché all'indirizzo del loro domicilio.

Ai sensi dell'articolo L2242-6 del Codice dei trasporti, chiunque abbia accumulato più di 5 biglietti per aver viaggiato senza biglietto di trasporto o con un biglietto di trasporto non valido, entro 12 mesi, è passibile di una multa fino a € 7500 e 6 mesi di reclusione.