3 (buone) ragioni per smettere di frodare nei trasporti
Un uomo cammina da dietro accanto a una linea del tram.
Ogni giorno, più di 9 milioni di viaggi vengono effettuati con i mezzi pubblici nell'Île-de-France. Dietro questa affluenza record (la rete Ile-de-France è una delle più trafficate al mondo) si nasconde un fenomeno più discreto, con conseguenze molto reali: le frodi.
La convalida nei trasporti, perché è essenziale?
Ogni anno, l'8% dei passeggeri non convalida un biglietto nei trasporti nell'Île-de-France (tram, treno, metropolitana e autobus combinati). Un tasso che sale rapidamente nella rete esterna (senza controllo all'ingresso), con fino al 16% di frodi sul tram e il 27% a bordo degli autobus notturni.
Scopri i 3 veri (buoni) motivi per non far più parte dell'8%.
N. 1. La convalida consente di adattare l'offerta al numero effettivo di passeggeri
Un treno della metropolitana sulla linea 7 a Parigi.
Ogni convalida è un'informazione preziosa per il funzionamento dei vostri trasporti.
Convalidando, consenti di:
- Misura con precisione il numero di passeggeri su ogni linea e ogni ora.
- Adeguare l'offerta di conseguenza, ordinando e aggiungendo nuovi veicoli dove necessario (autobus, tram, metropolitane, treni) e ottimizzando la frequenza dei passaggi, in base alle esigenze.
Il risultato? Dati distorti, remi sempre più carichi e passeggeri stretti come sardine.
Lo sapevate?
Tra il 16% delle persone che frodano sul tram, il 9% ha un abbonamento Navigo.
N. 2. 700 milioni di euro persi = meno comfort per i tuoi viaggi
Il tram T3b alla fermata Porte Dauphine, nel 16 ° arrondissement di Parigi.
Quindi l'8% di frode potrebbe non sembrare molto. Ma l'8% corrisponde a 700 milioni di euro* persi ogni anno.
L'equivalente di:
- 2 nuove linee di tram
- o 1500 autobus puliti nuovi di zecca
- 41 RER aggiuntivi
- o 71 nuove metropolitane sulle vostre linee
In breve, frodare significa privare il sistema di trasporto pubblico di una parte essenziale delle sue risorse da investire nel miglioramento, nel comfort e nella modernizzazione dei tuoi viaggi.
N. 3. I controlli sono rafforzati e le multe sono in aumento
Di fronte alla portata del fenomeno, Île-de-France Mobilités sta intensificando la lotta contro le frodi con un obiettivo chiaro: dimezzarle.
Diverse azioni sono implementate:
Il sistema "Stop Fraud" per verificare l'identità e l'indirizzo dei truffatori
Negli ultimi mesi, un nuovo arrivato ha cambiato la situazione delle frodi. Si tratta del sistema "Stop Fraud"**, una piattaforma collegata alla banca dati fiscale del Ministero delle finanze pubbliche, che consente ai controllori di verificare istantaneamente l'identità e l'indirizzo degli evasori.
Più agenti, più controlli: giocare a nascondino sta diventando sempre più rischioso
Oltre ai 500 agenti dedicati esclusivamente ai controlli sulla rete Île-de-France Mobilités, la Brigata regionale dei trasporti sta aumentando il suo personale a 100 agenti inviati sul campo.
Controlli ripetuti: un esperimento che funziona negli Yvelines
Dal 30 settembre all'11 ottobre 2024, 13 fermate degli autobus sono state ripetutamente controllate tra Trappes e Saint-Quentin-en-Yvelines. Risultati? Più di 10.000 viaggiatori controllati, 700 infrazioni e un tasso di frode dimezzato (dal 13% al 6%).
Operazioni di controllo continuo che saranno estese a tutta la regione, dove il tasso di frode rimane elevato.
Multe sempre più salate
- Tra 30 e 72 € se si paga sul posto (a seconda della modalità di trasporto)
- +50 € se si trascina a pagare (entro 90 giorni)
- Dopo 90 giorni, il Tesoro prende in consegna il tuo file
- In caso di recidiva*** (5 contravvenzioni in 12 mesi), la multa per frode ripetuta può raggiungere € 7.500 ed essere accompagnata da sei mesi di reclusione.
Un prezzo un po 'alto da pagare quando si sa che esistono tariffe adatte a tutti i redditi per gli utenti dei trasporti in Île-de-France.
Convalidare: un piccolo gesto individuale, un grande passo collettivo
Convalidare il tuo biglietto è un piccolo gesto cittadino individuale con un enorme impatto collettivo sul tuo trasporto.
Quindi la prossima volta che salite su un autobus, un tram o passate i cancelli della metropolitana, pensateci: ogni "bip" contribuisce a viaggi più fluidi e confortevoli, anno dopo anno.
*stimato
**Ai sensi dell'articolo L2241-2-1 del Codice dei trasporti, gli agenti dell'operatore del servizio di trasporto responsabili della riscossione delle multe possono ottenere comunicazioni dalle amministrazioni pubbliche e dagli organismi di sicurezza sociale di informazioni limitate al cognome, al nome, alla data e al luogo di nascita dei trasgressori, nonché all'indirizzo del loro domicilio.
Ai sensi dell'articolo L2242-6 del Codice dei trasporti, chiunque abbia accumulato più di 5 biglietti per aver viaggiato senza biglietto di trasporto o con un biglietto di trasporto non valido, entro 12 mesi, è passibile di una multa fino a € 7500 e 6 mesi di reclusione.