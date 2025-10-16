La metropolitana MF19 corre sulla linea 10!

L'MF19, quale comfort per i viaggiatori?

Sulla linea 10, i treni MF19 sono equipaggiati nella cosiddetta versione "comfort". Cosa significa?

Offrono 146 posti (102 fissi e 44 sollevabili) su un totale di 586 posti (828 al picco dell'ora di punta).

Una configurazione che verrà adottata anche sulle linee 3 e 12.

E sulle linee 7, 8 e 13?

Molto frequentata, la metropolitana sarà offerta in una versione cosiddetta "capacity", progettata per ottimizzare i posti in piedi.

Concretamente, questo significa che sulle sue linee, ci saranno un po' meno posti (122 posti o 90 posti fissi e 32 posti sollevabili) per ottimizzare i viaggi.

Cosa c'è di nuovo per il comfort dei viaggiatori?

Ventilazione refrigerata, illuminazione adattata, sedili ergonomici, informazioni audio e visive in tempo reale per i passeggeri, prese USB e protezione video, spazio riservato alle persone con mobilità ridotta (PRM):la metropolitana è progettata per il comfort di tutti.