La metropolitana MF19 corre sulla linea 10!
Lei rotola! Il primo treno MF19, la metropolitana di nuova generazione che cambierà il comfort quotidiano di milioni di passeggeri nella regione dell'Île-de-France e continuerà la modernizzazione della metropolitana di Parigi, è ora in servizio sulla linea 10.
Cos'è l'MF19?
Questo è il nome della nuova metropolitana che correrà su otto linee della metropolitana dell'Ile-de-France.
Questo è semplicemente il nuovo standard per la metropolitana in Île-de-France. Inclusivo, confortevole, affidabile, metterà la tecnologia al servizio dei viaggiatori.
Ve lo presentiamo?
L'MF19 sulla linea 10 della metropolitana, in immagini
MF19: quali linee della metropolitana saranno attrezzate?
La linea 10 della metropolitana è la prima ad essere attrezzata, seguita nel 2026 dalle linee 7bis, 3bis e 13 nel 2027.
Quindi:
- Linea 12 nel 2028
- Linea 8 nel 2029
- Linea 3 nel 2031
- Linea 7 nel 2033
Infografica che presenta la nuova metropolitana MF19 dell'Île-de-France Mobilités: immagine di un treno azzurro nella stazione. Il visual ne dettaglia le caratteristiche: metropolitana ferroviaria con frenata elettrica, treni da 4 a 5 carrozze (da 61 a 77,5 m), messa in servizio graduale dalla fine del 2025 sulla linea 10 e poi sulle linee 3, 7, 8, 12, 13, 7bis e 3bis. Ordine per 410 treni per 2,9 miliardi di euro. Maggiore accessibilità con porte allargate, aree per sedie a rotelle, informazioni audio e visive. Dotazioni distintive: ventilazione refrigerata, videoprotezione e prese USB a bordo.
L'MF19, quale comfort per i viaggiatori?
Sulla linea 10, i treni MF19 sono equipaggiati nella cosiddetta versione "comfort". Cosa significa?
Offrono 146 posti (102 fissi e 44 sollevabili) su un totale di 586 posti (828 al picco dell'ora di punta).
Una configurazione che verrà adottata anche sulle linee 3 e 12.
E sulle linee 7, 8 e 13?
Molto frequentata, la metropolitana sarà offerta in una versione cosiddetta "capacity", progettata per ottimizzare i posti in piedi.
Concretamente, questo significa che sulle sue linee, ci saranno un po' meno posti (122 posti o 90 posti fissi e 32 posti sollevabili) per ottimizzare i viaggi.
Cosa c'è di nuovo per il comfort dei viaggiatori?
Ventilazione refrigerata, illuminazione adattata, sedili ergonomici, informazioni audio e visive in tempo reale per i passeggeri, prese USB e protezione video, spazio riservato alle persone con mobilità ridotta (PRM):la metropolitana è progettata per il comfort di tutti.
E a proposito, cosa significa "MF19"?
Questo è l'acronimo un po' barbaro di Matériel Fer appel d'offres 2019.
Perché la parola Ferro ?
Si riferisce al tipo di cuscinetto: questi treni viaggiano su binari ferroviari e carrelli, cioè carrelli posti sotto ogni carrozza, su cui sono fissate le ruote, a differenza delle metropolitane su pneumatici, come l'MP14 per esempio.
Perché il numero 19 ?
Corrisponde semplicemente all'anno di lancio del bando di gara: il 2019.
Cos'è un carrello? Carrello: sostantivo maschile, struttura posta sotto un treno che contiene le ruote e permette una guida stabile