Nuove funzionalità per migliorare l'informazione dei passeggeri nell'Île-de-France
Nuove linee ed estensioni, metropolitane, tram e treni di nuova generazione... Il trasporto pubblico nella regione Ile-de-France è in fase di modernizzazione. Una modernizzazione che riguarda anche l'informazione dei passeggeri.
L'obiettivo? Consentire a tutti di pianificare al meglio i propri viaggi con informazioni armonizzate e in tempo reale su tutta la rete.
Scopri le novità.
Nuovi schermi accessibili al 100% per le piattaforme della metropolitana
Cosa hanno in comune le stazioni della metropolitana 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12?
Presto saranno tutti dotati di nuovi cartelloni pubblicitari accessibili al 100% sulle loro banchine. Un totale di 242 stazioni saranno dotate di questi nuovi segnali entro giugno 2024.
E la prima linea a beneficiarne è la linea 5 della metropolitana con già 44 nuovi cartelli installati nelle sue 22 stazioni.
Qual è la differenza tra vecchi schermi e nuovi?
Questi nuovi schermi saranno dotati di:
- Tempo di attesa tra le prossime due metropolitane,
- La visualizzazione delle informazioni sul traffico in tempo reale,
- Informazioni accessibili al 100% (con un font aumentato, contrasto e definizione migliorati e migliore diffusione sonora dei messaggi informativi).
Nuovi chioschi informativi esterni per autobus nell'Île-de-France
Il 3 aprile 2024, nell'ultimo consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités, è stato votato un programma per rinnovare i chioschi informativi esterni per gli autobus per l'intera regione.
L'obiettivo? Offrire informazioni armonizzate ai passeggeri in tutta la rete Ile-de-France e sostituire gradualmente quasi 9.000 terminali tra il 2025 e il 2032 (sui 10.000 terminali esistenti).
Rinnovo dei terminal degli autobus nell'Île-de-France: cosa cambierà?
Su queste nuove schermate appariranno diverse informazioni:
- Il tempo di attesa prima del prossimo autobus e del secondo,
- La folla a bordo degli autobus in avvicinamento,
- Messaggi di informazioni sul traffico in caso di interruzioni impreviste.
L'app Île-de-France Mobilités, l'applicazione che ti semplifica la vita nei trasporti
L'app Île-de-France Mobilités è l'applicazione essenziale per semplificare la vita sui trasporti pubblici nell'Île-de-France con:
- Un calcolo dei percorsi,
- Informazioni sul traffico in tempo reale,
- Gli orari e le mappe delle diverse linee,
- L'acquisto di biglietti dematerializzati,
- Oppure la possibilità di ricaricare il tuo pass Navigo.
E nelle ultime settimane, oltre a calcolare i tuoi percorsi con i mezzi pubblici, il carpooling e la bicicletta, puoi anche calcolare i tuoi percorsi intermodali con una bicicletta.
Cos'è l'intermodalità?
L'intermodalità è il fatto di cambiare modalità di trasporto sullo stesso percorso.
Ad esempio : porta la tua bicicletta da casa tua alla stazione ferroviaria più vicina, quindi prendi una metropolitana per arrivare a destinazione.