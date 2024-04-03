Nuove funzionalità per migliorare l'informazione dei passeggeri nell'Île-de-France

© Sylvain HOMO
© Sylvain HOMO

Nuove linee ed estensioni, metropolitane, tram e treni di nuova generazione... Il trasporto pubblico nella regione Ile-de-France è in fase di modernizzazione. Una modernizzazione che riguarda anche l'informazione dei passeggeri.

L'obiettivo? Consentire a tutti di pianificare al meglio i propri viaggi con informazioni armonizzate e in tempo reale su tutta la rete.

Scopri le novità.

Nuovi schermi accessibili al 100% per le piattaforme della metropolitana

Esempio di cartellone pubblicitario nella stazione della piattaforma di La rapée.

Cosa hanno in comune le stazioni della metropolitana 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12?

Presto saranno tutti dotati di nuovi cartelloni pubblicitari accessibili al 100% sulle loro banchine. Un totale di 242 stazioni saranno dotate di questi nuovi segnali entro giugno 2024.

E la prima linea a beneficiarne è la linea 5 della metropolitana con già 44 nuovi cartelli installati nelle sue 22 stazioni.

Qual è la differenza tra vecchi schermi e nuovi?

Questi nuovi schermi saranno dotati di:

  • Tempo di attesa tra le prossime due metropolitane,
  • La visualizzazione delle informazioni sul traffico in tempo reale,
  • Informazioni accessibili al 100% (con un font aumentato, contrasto e definizione migliorati e migliore diffusione sonora dei messaggi informativi).

Nuovi chioschi informativi esterni per autobus nell'Île-de-France

Esempio di nuovi schermi di visualizzazione delle informazioni per i terminal degli autobus.

Il 3 aprile 2024, nell'ultimo consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités, è stato votato un programma per rinnovare i chioschi informativi esterni per gli autobus per l'intera regione.

L'obiettivo? Offrire informazioni armonizzate ai passeggeri in tutta la rete Ile-de-France e sostituire gradualmente quasi 9.000 terminali tra il 2025 e il 2032 (sui 10.000 terminali esistenti).

Rinnovo dei terminal degli autobus nell'Île-de-France: cosa cambierà?

Su queste nuove schermate appariranno diverse informazioni:

  • Il tempo di attesa prima del prossimo autobus e del secondo,
  • La folla a bordo degli autobus in avvicinamento,
  • Messaggi di informazioni sul traffico in caso di interruzioni impreviste.

L'app Île-de-France Mobilités, l'applicazione che ti semplifica la vita nei trasporti

© Sylvain HOMO

L'app Île-de-France Mobilités è l'applicazione essenziale per semplificare la vita sui trasporti pubblici nell'Île-de-France con:

  • Un calcolo dei percorsi,
  • Informazioni sul traffico in tempo reale,
  • Gli orari e le mappe delle diverse linee,
  • L'acquisto di biglietti dematerializzati,
  • Oppure la possibilità di ricaricare il tuo pass Navigo.

E nelle ultime settimane, oltre a calcolare i tuoi percorsi con i mezzi pubblici, il carpooling e la bicicletta, puoi anche calcolare i tuoi percorsi intermodali con una bicicletta.

Cos'è l'intermodalità?

L'intermodalità è il fatto di cambiare modalità di trasporto sullo stesso percorso.

Ad esempio : porta la tua bicicletta da casa tua alla stazione ferroviaria più vicina, quindi prendi una metropolitana per arrivare a destinazione.