Inchiesta pubblica complementare per il prolungamento del tram 13 Express

I lavori per la prima fase del progetto tra Saint-Cyr e Saint-Germain sono iniziati nel febbraio 2017. Per quanto riguarda la fase 2, che dovrebbe estendere questa prima sezione a nord fino ad Achères, le conclusioni di una prima inchiesta pubblica nel 2014 hanno portato a ulteriori studi per convalidare la fattibilità di un percorso urbano alternativo, molto più vantaggioso in termini di servizio e traffico passeggeri, compreso il collegamento con le linee A e J alla stazione di Poissy.

La presentazione di questo nuovo percorso è iniziata con una consultazione complementare nel 2016 e ora prosegue con un'inchiesta pubblica, l'ultimo passo prima della dichiarazione di pubblica utilità.