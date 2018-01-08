Inchiesta pubblica complementare per il prolungamento del tram 13 Express
Antefatti
Dichiarato di pubblica utilità nel 2014, il Tram 13 Express deve migliorare gli spostamenti negli Yvelines con questa modalità affidabile ed efficiente che trasporterà 38.500 passeggeri al giorno. Rileverà in parte la linea ferroviaria esistente della Grande Ceinture (GC).
Questa nuova linea mira a semplificare gli spostamenti tra nord e sud per gli abitanti del dipartimento offrendo un collegamento veloce, regolare e affidabile, senza passare per Parigi, tra i principali centri di occupazione del dipartimento. Molti collegamenti saranno offerti con le linee ferroviarie A, C, L, J, U e N.
Percorso della linea Tram 13 Express
I lavori per la prima fase del progetto tra Saint-Cyr e Saint-Germain sono iniziati nel febbraio 2017. Per quanto riguarda la fase 2, che dovrebbe estendere questa prima sezione a nord fino ad Achères, le conclusioni di una prima inchiesta pubblica nel 2014 hanno portato a ulteriori studi per convalidare la fattibilità di un percorso urbano alternativo, molto più vantaggioso in termini di servizio e traffico passeggeri, compreso il collegamento con le linee A e J alla stazione di Poissy.
La presentazione di questo nuovo percorso è iniziata con una consultazione complementare nel 2016 e ora prosegue con un'inchiesta pubblica, l'ultimo passo prima della dichiarazione di pubblica utilità.
Un'unica inchiesta pubblica complementare dall'8 gennaio al 9 febbraio 2018
Lo scopo principale di questa procedura è quello di offrire agli abitanti dei comuni interessati (Achères, Saint-Germain-en-Laye, Poissy) una chiara presentazione dei vantaggi e degli svantaggi indotti dal percorso alternativo rispetto al percorso iniziale proposto nel 2014. Il nuovo percorso prevede di passare attraverso il centro di Poissy (stazione RER di Poissy, quartieri di La Bruyère, Saint-Exupéry e futuro quartiere di Rouget de Lisle), più denso e frequentato rispetto alla stazione prevista come parte del percorso iniziale. Le implicazioni di questo percorso sono state studiate da ogni angolazione.
L'indagine si concentrerà anche sulla compatibilità del piano urbanistico locale della città di Saint-Germain-en-Laye.
Come partecipare?
Per ottenere informazioni e dare la tua opinione, è possibile:
- esprimersi sui registri disponibili presso il municipio, la prefettura di Yvelines o sul sito tram13.express.phase2.enquetepublique.net dopo aver consultato il fascicolo di indagine pubblica complementare
- partecipare all'incontro pubblico organizzato l'11 gennaio 2018 alle 19:30 presso il teatro comunale di Poissy
- scambio con i membri della commissione d'inchiesta durante le permanenze organizzate a Poissy, Saint-Germain-en-Laye e Achères tra il 17 gennaio e il 9 febbraio 2018
- scrivere per posta o e-mail alla Commissione d'inchiesta
Al termine dell'indagine, i risultati ottenuti parteciperanno alla scelta del prefetto per uno dei due percorsi proposti, al fine di dichiararlo di pubblica utilità.
Tutte le informazioni pratiche sono disponibili nell'opuscolo, nel poster e nell'opuscolo dell'inchiesta pubblica, disponibili per il download qui sotto.
Il progetto di estensione in breve
Il percorso del prolungamento del tram 13 Express collegherà Achères-Ville a Saint-Germain Grande Ceinture entro il 2026. Sono previste diverse stazioni, 4 per il percorso iniziale (Saint-Germain Grande Ceinture, Poissy Grande Ceinture, Achères-Chêne-Feuillu, Achères-Ville) e 6 per il percorso urbano alternativo (Saint-Germain Grande Ceinture, Poissy Gambetta, Poissy RER, Poissy ZAC, Achères-Chêne-Feuillu, Achères-Ville).
I proprietari di questo progetto sono Île-de-France Mobilités (coordinamento generale del progetto), SNCF Réseau (rete ferroviaria nazionale) e SNCF Mobilités (manutenzione degli edifici della stazione).
L'infrastruttura è di 250 milioni di euro. Tram, 52,8 milioni di euro. Operazioni, costi previsti in fase di consolidamento
Il progetto è finanziato dallo Stato al 16,8%, dalla Regione Île-de-France al 53,2% e dal Dipartimento degli Yvelines al 30%, per un importo di 250 milioni di euro. Il materiale rotabile, che rappresenta 11 nuovi convogli per un investimento di 53 milioni di euro, e l'esercizio sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités.