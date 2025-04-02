Navigo Liberté +: è ufficiale, lo adori!

Quindi, come ti piace Navigo Liberté +?

Ti piace molto, a quanto pare! Con 9 nuovi abbonati su 10 che sono pienamente soddisfatti di questo biglietto e 7 su 10 che lo consiglierebbero a chi li circonda. Per quanto riguarda l'abbonamento al servizio: 8 abbonati su 10 lo hanno trovato semplice.

Ciò che ci fa particolarmente piacere è che Navigo Liberté + sembra soddisfare bene le esigenze dei viaggiatori occasionali: mentre il 78% degli abbonati prende i mezzi pubblici meno di 3 volte a settimana, principalmente per utilizzare la rete ferroviaria (metropolitana e RER), sono il 30% a utilizzare di più i mezzi pubblici da quando si sono abbonati a Navigo Liberté +.

Ex utenti del biglietto di cartone

Il 70% dei nuovi abbonati sono ex utenti del biglietto di cartone e la stessa percentuale ha superato il traguardo dell'abbonamento grazie alla libertà di pagamento in base all'uso, perché a differenza del libro dei biglietti, non c'è alcun anticipo da fare, vengono fatturati solo i viaggi effettuati, il mese successivo.

L'Île-de-France è tua!

L'estensione della validità di Navigo Liberté + a tutta l'Île-de-France sembra averti convinto: il 53% degli intervistati afferma di apprezzare la libertà di poter circolare ovunque nella regione, indipendentemente dalla modalità di trasporto.

Il sondaggio mostra anche un tasso di soddisfazione molto alto tra gli abitanti della periferia, con un punteggio medio di 9,4 su 10, di cui 9 su 10 per la tariffa interessante che consente di attraversare l'Île-de-France per un massimo di € 1,99.