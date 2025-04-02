Navigo Liberté +: è ufficiale, lo adori!
Navigo Liberté +: già 1 milione di abbonati!
Conosci Navigo Liberté +: è questo abbonamento che ti consente di viaggiare senza vincoli ovunque nell'Île-de-France, a una tariffa preferenziale, utilizzando tutti i mezzi di trasporto. Perfettamente adattato agli usi dei viaggiatori occasionali, Navigo Liberté + ha trovato il suo pubblico, con ora 1 milione di abbonati.
Navigo Liberté + in quattro argomenti chiave:
- - 20% su tutti i tuoi viaggi: Navigo Liberté + è di € 1,99 il viaggio in metropolitana / treno / RER (contro € 2,50) e € 1,60 il viaggio in autobus / tram (contro € 2)
- Un collegamento gratuito, il che significa che una corsa in autobus fino alla stazione ferroviaria, poi dalla stazione ferroviaria a Parigi e un cambio alla metropolitana costa solo € 1,99
- Un prelievo il 15 del mese successivo, solo sui viaggi effettuati
- Un biglietto ancora valido, senza ricarica, ovunque nella regione, ma senza dover pagare una tariffa forfettaria ogni mese
Navigo Liberté +: cosa ne pensano i suoi abbonati?
1 milione di abbonati è meraviglioso. Ma gli abbonati felici sono ancora meglio! Quindi, per scoprirlo, abbiamo fatto molte domande a 20.500 abbonati che si sono abbonati al servizio Navigo Liberté + tra il 1 ° gennaio e il 28 febbraio 2025.
Quindi, come ti piace Navigo Liberté +?
Ti piace molto, a quanto pare! Con 9 nuovi abbonati su 10 che sono pienamente soddisfatti di questo biglietto e 7 su 10 che lo consiglierebbero a chi li circonda. Per quanto riguarda l'abbonamento al servizio: 8 abbonati su 10 lo hanno trovato semplice.
Ciò che ci fa particolarmente piacere è che Navigo Liberté + sembra soddisfare bene le esigenze dei viaggiatori occasionali: mentre il 78% degli abbonati prende i mezzi pubblici meno di 3 volte a settimana, principalmente per utilizzare la rete ferroviaria (metropolitana e RER), sono il 30% a utilizzare di più i mezzi pubblici da quando si sono abbonati a Navigo Liberté +.
Ex utenti del biglietto di cartone
Il 70% dei nuovi abbonati sono ex utenti del biglietto di cartone e la stessa percentuale ha superato il traguardo dell'abbonamento grazie alla libertà di pagamento in base all'uso, perché a differenza del libro dei biglietti, non c'è alcun anticipo da fare, vengono fatturati solo i viaggi effettuati, il mese successivo.
L'Île-de-France è tua!
L'estensione della validità di Navigo Liberté + a tutta l'Île-de-France sembra averti convinto: il 53% degli intervistati afferma di apprezzare la libertà di poter circolare ovunque nella regione, indipendentemente dalla modalità di trasporto.
Il sondaggio mostra anche un tasso di soddisfazione molto alto tra gli abitanti della periferia, con un punteggio medio di 9,4 su 10, di cui 9 su 10 per la tariffa interessante che consente di attraversare l'Île-de-France per un massimo di € 1,99.
Continua la semplificazione delle tariffe di trasporto
L'estensione di Navigo Liberté + a tutta l'Île-de-France fa parte di un processo di semplificazione delle tariffe di trasporto iniziato nel 2016.