Semplificazione delle tariffe di trasporto nell'Île-de-France

Dal 1° gennaio 2025, viaggia ovunque nell'Île-de-France con il tuo pass Navigo.

Prendi liberamente il treno, la metropolitana, il tram, l'autobus, la RER: beneficia di tariffe vantaggiose e i collegamenti sono gratuiti, qualunque sia il mezzo di trasporto che prendi!

Con Navigo Liberté+: