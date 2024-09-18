Semplificazione delle tariffe di trasporto nell'Île-de-France
Dal 2015, la rivoluzione del ticketing è stata intrapresa per semplificare gli spostamenti per i residenti dell'Ile-de-France
Dezonazione del pass Navigo, nascita dei pass Easy e Liberté+ nel 2019, nel 2022, implementazione dello scudo tariffario con biglietti origine/destinazione limitati a un massimo di 5 €, e arrivo dei biglietti sul tuo smartphone Android, poi sugli smartphone Apple nel 2024.
Nel 2025, la rivoluzione continua, con:
- Una semplificazione delle tariffe di trasporto per i viaggiatori occasionali: dove erano possibili 50.000 tariffe diverse, il 1 ° gennaio 2025, ce ne saranno solo due!
- L'estensione del pass Navigo Liberté+ a tutta l'Île-de-France
Due biglietti e un prezzo identico per tutti i residenti dell'Ile-de-France
Il 1° gennaio 2025 saranno offerti due biglietti che sostituiranno tutti gli altri.
- Prendere il treno, la RER o la metropolitana? Un viaggio ora ti costerà € 2,50, qualunque sia la tua destinazione, anche se vai dall'altra parte dell'Île-de-France
- Prendere l'autobus o il tram? Il tuo viaggio verrà addebitato € 2, indipendentemente dalla tua destinazione
Si prega di notare :
- Il biglietto Metro-Treno-RER è valido solo sulle linee metropolitana, treno e RER
- Il biglietto Bus-Tram è valido solo sulle linee di autobus e tram
- Se effettui un trasferimento tra RER e autobus, ad esempio, avrai bisogno di 2 biglietti
- Questi due biglietti esisteranno anche ad un'aliquota ridotta per il pubblico che attualmente ha diritto a sconti
Navigo Liberté+ valido ovunque in Île-de-France
Dal 1° gennaio 2025, viaggia ovunque nell'Île-de-France con il tuo pass Navigo.
Prendi liberamente il treno, la metropolitana, il tram, l'autobus, la RER: beneficia di tariffe vantaggiose e i collegamenti sono gratuiti, qualunque sia il mezzo di trasporto che prendi!
Con Navigo Liberté+:
- il biglietto Metro-Treno-RER costa €1,99
- il biglietto Bus-Tram costa 1,60 €
- è offerto il collegamento tra autobus o tram con la metropolitana, il treno o la RER
Liberté+ sul tuo smartphone nella primavera del 2025
Inizialmente, Navigo Liberté+ è disponibile solo sulla carta Navigo, ma nella primavera del 2025 potrai caricarlo e utilizzarlo direttamente dal tuo smartphone Android e iOS!
Hai già un pass Navigo Liberté+?
Buone notizie! Non devi fare nulla per beneficiare della sua validità su tutta la rete, non c'è bisogno di cambiare la carta.
2 nuovi biglietti, 3 milioni di vincitori
- Con queste nuove tariffe, 3 milioni di utenti occasionali di autobus, treni e RER pagheranno meno, con un prezzo dimezzato per i viaggi molto lunghi
- Il prezzo è lo stesso ovunque si viaggi in Île-de-France, i residenti dell'Ile-de-France saranno in grado di esplorare la loro regione a un prezzo basso e scoprire i suoi numerosi tesori
Perché questa riforma delle tariffe dei trasporti nell'Île-de-France?
Questa rivoluzione del ticketing ha tre obiettivi, al centro della missione di servizio pubblico di Île-de-France Mobilités.
1. Garantire la coesione sociale e territoriale nell'Île-de-France
- Questa riforma consente di completare la logica di rizonizzazione dell'Île-de-France e avviata dal pass unico Navigo
- Lo stesso prezzo per tutti i residenti dell'Ile-de-France: gli abitanti delle periferie, che hanno meno trasporti, pagheranno lo stesso prezzo di quelli che beneficiano della metropolitana ai piedi delle loro case
- E' la fine dei confini geografici e delle barriere finanziarie all'uso dei trasporti
2. Ecologia
- Questa riforma incoraggerà un maggiore utilizzo dei trasporti pubblici, in particolare nelle periferie esterne
- Sostiene il nostro obiettivo fissato nel Piano di mobilità 2030, guidato da Île-de-France Mobilités: -15% di autovetture su strada (2 milioni in meno al giorno)
3. Semplificazione
- Questa riforma consente di porre fine alle assurdità create dalle 50.000 tariffe e dalle "trappole tariffarie" (ad esempio a La Défense tra la metropolitana e la RER o a Massy, tra la RER B e C), che sono vissute come ingiustizie
- Semplificazione per l'acquisto di biglietti su app e distributori automatici
- Migliore accoglienza per i visitatori
Cosa succede se ho ancora i biglietti+ e Origine/destinazione?
Se hai ancora biglietti t+ sul telefono, pass Easy o biglietti Origine/Destinazione in tasca, rimangono validi fino al 31 dicembre 2025.
Tuttavia, assicurati di usarli rapidamente: i biglietti magnetici scompariranno gradualmente e sempre più validatori non li accetteranno più.
I biglietti a bordo degli autobus rimarranno disponibili al prezzo di € 2,50.
Una semplificazione che vale anche per i biglietti destinati ai visitatori
- Navigo Jour tutte le zone a 12 €,invece di 20,60 € (senza accesso agli aeroporti)
- Tariffa unica dell'aeroporto a 13 €, valida per entrambi gli aeroporti (Roissy Charles-de-Gaulle e Orly), con partenza per tutta l'Île-de-France
- Paris Visite a € 29,90, incluso l'accesso agli aeroporti e sconti presso siti e monumenti parigini, come il Museo Grevin, gli Invalides o la Reggia di Versailles