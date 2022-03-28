Nuove attrezzature, saldatura rotaia: si muove sul T3b

Nove treni nuovi di zecca arrivano sulla linea del tram T3b

Sono nuovissimi, tutti belli e davvero confortevoli: sono i nove nuovi convogli TW03 che si aggiungeranno lunedì 28 marzo ai 32 convogli che già circolano lungo la linea tranviaria T3b.

Moderni, accessibili e più silenziosi, questi treni TW03 hanno ciascuno una capacità di 300 posti, di cui 75 posti.

Altri nove treni, ordinati in previsione del prolungamento della linea T3b fino a Porte Dauphine, per garantire lo stesso livello di servizio... nonostante qualche chilometro in più!