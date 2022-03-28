Nuove attrezzature, saldatura rotaia: si muove sul T3b
Nove treni nuovi di zecca arrivano sulla linea del tram T3b
Sono nuovissimi, tutti belli e davvero confortevoli: sono i nove nuovi convogli TW03 che si aggiungeranno lunedì 28 marzo ai 32 convogli che già circolano lungo la linea tranviaria T3b.
Moderni, accessibili e più silenziosi, questi treni TW03 hanno ciascuno una capacità di 300 posti, di cui 75 posti.
Altri nove treni, ordinati in previsione del prolungamento della linea T3b fino a Porte Dauphine, per garantire lo stesso livello di servizio... nonostante qualche chilometro in più!
Porte d'Asnières: prima saldatura di rotaie
Anche per quanto riguarda l'infrastruttura e l'avanzamento dei lavori per l'estensione alla Porte Dauphine, le cose si stanno muovendo!
Venerdì 18 marzo ha avuto luogo una prima saldatura ferroviaria, Porte d'Asnières. La prima di una lunghissima serie, in quanto saranno effettuate complessivamente 800 saldature per raggiungere il nuovo capolinea della linea T3b, a 3,2 km di distanza, con messa in servizio prevista per l'inizio del 2024.
Un tram T3b, collegamenti multipli
Sulla strada per Porte Dauphine, lungo i boulevards des Maréchaux, il nuovo percorso T3b serve il 17 ° e 16 ° arrondissement, nonché le città di Neuilly-sur-Seine e Levallois-Perret.
Fornisce anche un collegamento con la RER C a Porte Dauphine e Porte Maillot, ma anche con le metropolitane 1, 2 e 3, nonché con la stazione degli autobus di Porte Champerret.
Al termine di questo progetto tra le Portes d'Asnières e Dauphine, il T3b coprirà una distanza di circa 17 km dalla Porte de Vincennes, oltre ai 12,8 km già coperti a sud dal T3a, dal Pont du Garigliano alla Porte de Vincennes.
Il tram: un trasporto molto urbano, silenzioso e rispettoso dell'ambiente
Non inquinanti, silenziosi perché 100% elettrici, questi treni T3b dimostrano ancora una volta l'interesse del tram come mezzo di trasporto efficiente e confortevole, nel cuore delle città sostenibili.