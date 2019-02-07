Una nuova rete di autobus parigini

Campagna di comunicazione: gli autobus di Parigi e della periferia interna hanno un nuovo piano
Clicca sull'immagine per visualizzare la cartella stampa.

Autobus da Parigi su una nuova rotta

L'obiettivo è quello di migliorare la qualità del servizio offerto ai passeggeri con autobus più frequenti, più puntuali, meglio distribuiti sul territorio, attraverso una rete più leggibile con:

  • Una migliore distribuzione dei servizi tra il cuore di Parigi e gli arrondissement (il 19 ° e il 20 ° arrondissement, ad esempio, hanno registrato forti cambiamenti demografici) e i comuni della piccola cintura meno serviti.
  • La creazione di 5 nuove linee di autobus e nuovi collegamenti interdistrettuali.
  • Una diminuzione della duplicazione dell'offerta su alcune sezioni nel cuore di Parigi (esempi: tra Gare St-Lazare e Opéra, tra Hôtel de Ville e Louvre Rivoli / Palais Royal).

Inoltre, questa revisione della rete e lo sviluppo delle strade che comporta dovrebbero consentire di migliorare la regolarità degli autobus e aumentare la loro velocità commerciale.

Maggiori informazioni su nouveaureseaubusparisien.fr

Nuova mappa del percorso per gli autobus di Parigi
Nuova mappa degli autobus di Parigi

Percorso del nuovo percorso degli autobus di Parigi