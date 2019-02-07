Una nuova rete di autobus parigini
Autobus da Parigi su una nuova rotta
L'obiettivo è quello di migliorare la qualità del servizio offerto ai passeggeri con autobus più frequenti, più puntuali, meglio distribuiti sul territorio, attraverso una rete più leggibile con:
- Una migliore distribuzione dei servizi tra il cuore di Parigi e gli arrondissement (il 19 ° e il 20 ° arrondissement, ad esempio, hanno registrato forti cambiamenti demografici) e i comuni della piccola cintura meno serviti.
- La creazione di 5 nuove linee di autobus e nuovi collegamenti interdistrettuali.
- Una diminuzione della duplicazione dell'offerta su alcune sezioni nel cuore di Parigi (esempi: tra Gare St-Lazare e Opéra, tra Hôtel de Ville e Louvre Rivoli / Palais Royal).
Inoltre, questa revisione della rete e lo sviluppo delle strade che comporta dovrebbero consentire di migliorare la regolarità degli autobus e aumentare la loro velocità commerciale.
Percorso del nuovo percorso degli autobus di Parigi