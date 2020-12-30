Capodanno: piano dei trasporti la notte del 31 dicembre 2020

Su richiesta della Prefettura di Polizia per motivi di ordine pubblico, in collaborazione con gli operatori (RATP, SNCF e Optile), Île-de-France Mobilités pianifica il seguente piano di trasporto per la sera del 31 dicembre 2020 :

Metropolitana:

Dalle 21:00 fino alla fine del servizio (1:00), solo le linee della metropolitana 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13 e 14 funzioneranno con un numero limitato di stazioni aperte.

funzioneranno con un numero limitato di stazioni aperte. La frequenza sarà di un treno ogni 15 minuti per le linee 2, 4, 6, 8, 9 e 13 .

. Sulla linea 1 , la frequenza sarà di 4 minuti dalle 21 alle 22, poi 8 minuti dalle 22.

, la frequenza sarà di 4 minuti dalle 21 alle 22, poi 8 minuti dalle 22. Sulla linea 14 , la frequenza sarà di 5 minuti dalle 21 alle 22 e 10 minuti dalle 22.

, la frequenza sarà di 5 minuti dalle 21 alle 22 e 10 minuti dalle 22. Le linee 3, 3 bis, 5, 7, 7 bis, 10, 11 e 12 funzioneranno solo fino alle 20:30 circa (ultima partenza alle 20).

Sul resto della rete Île-de-France Mobilités, l'offerta di trasporto rimane equivalente a quella annunciata il 17 novembre, come previsto dopo le 21:00, vale a dire:

RER:

La RER A e B funzionerà e tutte le stazioni saranno servite fino alla fine del servizio alle 1:00, con una frequenza di circa 15 minuti a partire dalle 21:00. La stazione Charles de Gaulle Etoile sarà chiusa su richiesta della Prefettura di Polizia.

funzionerà e tutte le stazioni saranno servite fino alla fine del servizio alle 1:00, con una frequenza di circa 15 minuti a partire dalle 21:00. Per gli altri treni RER e Transilien, il traffico sarà assicurato fino alla fine del servizio alle frequenze adattate al coprifuoco.

Autobus e tram:

Tutte le linee di tram e autobus che servono gli ospedali funzioneranno fino alla fine del servizio alle 1 di notte.

Per quanto riguarda le altre linee, circa 1 autobus o tram su 2 dopo le 21h entro il limite di 30 minuti di intervallo per le linee che non servono ospedali.

Tutte le informazioni possono essere trovate su vianavigo.com, o Vianavigo, l'applicazione Île-de-France Mobilités.

Maggiori informazioni sul comunicato stampa

Elenco delle stazioni aperte la notte del 31 dicembre 2020 fino alla fine del servizio (1h)

Linea 1

Grande Arche de la Défense, Pont de Neuilly, Porte de Maillot, Louvre Rivoli, Châtelet, Bastille, Gare de Lyon, Nation, Porte de Vincennes e Château de Vincennes.

Linea 2

Porte Dauphine, Monceau, Place Clichy, Barbès-Rochechouart, La Chapelle, Belleville, Père Lachaise e Nation.

Linea 4

Porte de Clignancourt, Barbès-Rochechouart, Gare du Nord, Gare de l'Est, Strasbourg Saint Denis, Les Halles, Châtelet, Saint-Michel, Montparnasse, Denfert-Rochereau, Porte d'Orléans e Mairie de Montrouge.

Linea 6

La Motte Piquet-Grenelle, Cambronne, Montparnasse, Denfert-Rochereau, Place d'Italie, Bercy, Daumesnil e Nation.

Linea 8

Balard, La Motte Piquet-Grenelle, Grands Boulevards, Strasbourg Saint Denis, Bastille, Daumesnil, Porte de Charenton, Charenton Ecoles, Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort, Maisons Alfort Stade, Maisons Alfort les Juilliottes, Créteil l'Echat, Créteil Université, Créteil Préfecture e Créteil Pointe du Lac.

Linea 9

Pont de Sèvres, Porte de Saint-Cloud, La muette, Havre-Caumartin, Grands-Boulevards, Strasbourg-Saint-Denis, Oberkampf, Nation, Porte de Montreuil e Mairie de Montreuil.

Linea 13

Les Courtilles, Les Agnettes, Gabriel Péri, Mairie de Clichy, Porte de Clichy (L13), St Denis Université, Basilique de St Denis, St Denis Porte de Paris, Mairie de St Ouen, Porte de St Ouen, Guy Mocquet, La Fourche, Place de Clichy, St-Lazare, St François Xavier, Montparnasse, Gaité, Plaisance, Porte de Vanves, Malakoff Plateau de Vanves e Châtillon Montrouge.

Linea 14

Municipio di St Ouen, Saint-Ouen, Pont Cardinet, St-Lazare, Pyramides, Chatelet, Gare de Lyon Bercy, Cour Saint Emilion, Bibliothèque François Mitterrand e Olympiades.