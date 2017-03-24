Nuovo spazio Véligo alla stazione di Massy-Palaiseau
Sempre più spazi Véligo
Véligo, il servizio di parcheggio per biciclette nelle stazioni e nelle stazioni creato da Île-de-France Mobilités per incoraggiare i viaggiatori a utilizzare le loro biciclette oltre ai trasporti pubblici, continua la sua implementazione con l'inaugurazione di un nuovo spazio sicuro. Servizio atteso e apprezzato dai viaggiatori, garantisce una reale qualità del servizio in termini di sicurezza, informazione e pulizia.
Un servizio STIF accessibile con la carta navigo. 20.000 posti auto previsti per il 2020.
Questo spazio sicuro di 40 posti è accessibile 7 giorni su 7, dalle 5:00 all'1:30, con una carta Navigo caricata con un pacchetto valido (settimana, mese, annuale, immagina scuola o studente, trasporto solidale). Lo spazio Véligo è dotato di un sistema di videosorveglianza, rack a due piani e una stazione di gonfiaggio. Per accedere al servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento annuale di 20 €.
Il costo dello sviluppo di questo spazio sicuro è finanziato per il 75% da Île-de-France Mobilités e per il 25% da SNCF.