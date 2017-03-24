Nuovo spazio Véligo alla stazione di Massy-Palaiseau

Questo spazio sicuro di 40 posti è accessibile 7 giorni su 7, dalle 5:00 all'1:30, con una carta Navigo caricata con un pacchetto valido (settimana, mese, annuale, immagina scuola o studente, trasporto solidale). Lo spazio Véligo è dotato di un sistema di videosorveglianza, rack a due piani e una stazione di gonfiaggio. Per accedere al servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento annuale di 20 €.

Il costo dello sviluppo di questo spazio sicuro è finanziato per il 75% da Île-de-France Mobilités e per il 25% da SNCF.