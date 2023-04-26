Un progetto di rete Cars Express per collegare rapidamente la Grande couronne al resto dell'Île-de-France

Facilitare l'accesso ai trasporti pubblici è un criterio essenziale per la qualità della vita degli abitanti dell'Île-de-France.

In alcune parti della Grande couronne, lontane dalle linee ferroviarie e RER, i collegamenti tra la rete di trasporto locale e gli assi principali della rete collettiva sono ancora limitati, costringendo spesso i residenti a utilizzare i loro veicoli personali per i loro spostamenti quotidiani (casa-lavoro, casa-studio, ecc.).

Una disparità di accesso alla mobilità collettiva a cui Île-de-France Mobilités desidera rispondere concretamente.

La rete Cars Express: collegare semplicemente la Grande couronne al resto della regione Ile-de-France

Sulla base di questa osservazione, Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France, ha chiesto a François Durovray, Presidente del Dipartimento dell'Essonne e dell'amministrazione di Île-de-France Mobilités, di lavorare a un progetto per creare una rete di autobus espressi regionali (CER) che collegherà la Grande couronne al trasporto pubblico della rete Île-de-France Mobilités.

Una nuova rete la cui ambizione è migliorare la mobilità dei residenti dell'Ile-de-France e densificare l'offerta di autobus, offrendo al contempo un'alternativa ecologica, economica, confortevole ed efficiente all'auto privata.