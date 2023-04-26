Un progetto di rete Cars Express per collegare rapidamente la Grande couronne al resto dell'Île-de-France
Facilitare l'accesso ai trasporti pubblici è un criterio essenziale per la qualità della vita degli abitanti dell'Île-de-France.
In alcune parti della Grande couronne, lontane dalle linee ferroviarie e RER, i collegamenti tra la rete di trasporto locale e gli assi principali della rete collettiva sono ancora limitati, costringendo spesso i residenti a utilizzare i loro veicoli personali per i loro spostamenti quotidiani (casa-lavoro, casa-studio, ecc.).
Una disparità di accesso alla mobilità collettiva a cui Île-de-France Mobilités desidera rispondere concretamente.
La rete Cars Express: collegare semplicemente la Grande couronne al resto della regione Ile-de-France
Sulla base di questa osservazione, Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione Île-de-France, ha chiesto a François Durovray, Presidente del Dipartimento dell'Essonne e dell'amministrazione di Île-de-France Mobilités, di lavorare a un progetto per creare una rete di autobus espressi regionali (CER) che collegherà la Grande couronne al trasporto pubblico della rete Île-de-France Mobilités.
Una nuova rete la cui ambizione è migliorare la mobilità dei residenti dell'Ile-de-France e densificare l'offerta di autobus, offrendo al contempo un'alternativa ecologica, economica, confortevole ed efficiente all'auto privata.
Come sarebbe la rete Cars Express?
Dopo diversi mesi di lavoro, ascoltando le autorità locali, gli operatori di linea e le associazioni di passeggeri, François Durovray presenta, il 30 novembre 2023, un piano di implementazione per il progetto Regional Express Cars, la cui prima messa in servizio potrebbe iniziare già nel 2024.
Il progetto Cars Express Regionals è:
- 45 nuove linee e 9 linee rinforzate esistenti che collegheranno la Grande couronne alla rete collettiva dell'Ile-de-France dalle principali strade della regione.
- Lo sviluppo di trenta corsie riservate nel traffico autostradale regionale per garantire un viaggio veloce, una durata garantita e risparmiare tempo rispetto a un viaggio effettuato in auto,
- La creazione di una quarantina di hub di trasporto multimodali - luoghi che consentono ai viaggiatori di cambiare modalità di trasporto, parcheggiare la propria auto, bicicletta o due ruote prima di utilizzare la rete collettiva o attendere comodamente l'arrivo del proprio autobus - e la riqualificazione di una trentina di hub esistenti,
- Una linea accessibile con un alto livello di servizi con pullman puliti al 100% che consentono ai viaggiatori di telelavorare con un computer, leggere, guardare un film o scambiare tra viaggiatori,
- Una linea efficiente con un numero limitato di fermate e percorsi diretti tra ogni polo principale.
Una distribuzione in due fasi
Nel piano generale del progetto Cars Express, François Durovray propone una distribuzione in due fasi.
Una prima fase tra il 2024 e il 2025
Durante il quale, le linee che possono circolare su binari rinforzati esistenti o su binari destinati ai Giochi di Parigi 2024 verrebbero prima implementate. Questa fase riguarda un totale di 24 collegamenti , tra cui quelli tra Poissy-Meaux e Plaisir-Saint Cloud.
Le linee di autobus scelte si collegheranno al prolungamento della linea 14 fino a Orly e alla sezione meridionale della futura linea 15 della metropolitana tra Pont de Sèvres e Noisy-Champs.
Una seconda fase, dal 2026
Durante questa seconda fase, sarebbe la volta dei nuovi collegamenti, dipendenti dalle corsie degli autobus sulle autostrade, da mettere in servizio. : 27 linee in totale , tra cui, ad esempio, i collegamenti tra Argenteuil-Nanterre o Thoiry-La Défense.
Saranno collegati al resto delle linee della metropolitana di Petite e Grande Couronne, linee 15 ovest e est, 16, 17 e 18.
Qual è il ruolo di Île-de-France Mobilités nello sviluppo del progetto Cars Express?
- Finanziare integralmente la messa in servizio delle 45 nuove linee e il rafforzamento delle 9 linee esistenti, ovvero 300 milioni di euro di investimenti,
- Finanziare lo sviluppo delle varie stazioni e hub multimodali entro il 2030 con un costo compreso tra 150 e 200 milioni di euro,
- Realizzare l'esercizio delle linee con un budget annuale di 70 milioni di euro,
- Finanziare l'acquisto di 200 pullman aggiuntivi per quasi 70 milioni di euro.