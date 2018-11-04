Autobus + frequenti soprattutto nelle ore di punta
Infografica: Il rafforzamento delle linee di autobus nell'Île-de-France. 78 Yvelines, 91 Essonne, 75,92,93,94, Parigi e periferia interna. Lo sapevate? 350 linee di autobus sono già state rafforzate dal 2016 per facilitare gli spostamenti dei residenti dell'Ile-de-France.
L'aumento della frequenza nelle ore di punta e delle fasce orarie sulle linee più trafficate è una delle misure chiave di questo piano.
Altre azioni realizzate nell'ambito della revisione della rete di autobus dell'Ile-de-France comprendono la creazione di nuove linee (in particolare Express), il miglioramento dei collegamenti con la rete ferroviaria, lo sviluppo dell'offerta notturna e del trasporto a richiesta.
Nella riunione del Consiglio di amministrazione del 9 ottobre 2018, Île-de-France Mobilités ha ribadito la sua volontà di continuare a migliorare le reti di autobus in tutta l'Ile-de-France, in particolare:
– il rafforzamento dell'offerta su 63 linee (linee Petite e Grande Couronne e Noctilien) e, tra l'altro, la riorganizzazione delle reti di Versailles, St-Germain-en-Laye e Marne-la-Vallée a partire dal 2019,
– la prosecuzione dei preparativi per la ristrutturazione della rete di Parigi, prevista per aprile 2019. Questa revisione della rete di autobus a Parigi rappresenta 100 nuovi autobus, 600 autisti e 250 fermate aggiuntive per facilitare gli spostamenti di tutti i parigini.
Infografica: Prospettiva sulla rete di trasporto ST-Cyr. Il 3 settembre 2018, Phébus si evolve a St-Cyr l'Ecole per facilitare tutti i tuoi viaggi. Nuovi numeri di linea per evitare confusione con altre linee che servono l'agglomerato: 1 => 52, 2 => 53, 7 => 54
