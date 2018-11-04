Autobus + frequenti soprattutto nelle ore di punta

L'aumento della frequenza nelle ore di punta e delle fasce orarie sulle linee più trafficate è una delle misure chiave di questo piano.

Altre azioni realizzate nell'ambito della revisione della rete di autobus dell'Ile-de-France comprendono la creazione di nuove linee (in particolare Express), il miglioramento dei collegamenti con la rete ferroviaria, lo sviluppo dell'offerta notturna e del trasporto a richiesta.

Nella riunione del Consiglio di amministrazione del 9 ottobre 2018, Île-de-France Mobilités ha ribadito la sua volontà di continuare a migliorare le reti di autobus in tutta l'Ile-de-France, in particolare:

– il rafforzamento dell'offerta su 63 linee (linee Petite e Grande Couronne e Noctilien) e, tra l'altro, la riorganizzazione delle reti di Versailles, St-Germain-en-Laye e Marne-la-Vallée a partire dal 2019,

– la prosecuzione dei preparativi per la ristrutturazione della rete di Parigi, prevista per aprile 2019. Questa revisione della rete di autobus a Parigi rappresenta 100 nuovi autobus, 600 autisti e 250 fermate aggiuntive per facilitare gli spostamenti di tutti i parigini.