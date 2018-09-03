350 linee di autobus rafforzate dal 2016
350 linee di autobus rafforzate dal 2016 nell'Île-de-France. Novità per migliorare il tuo tragitto giornaliero. Tutto su: www.iledefrance-mobilites.fr
Più di 350 linee di autobus sono state rafforzate dal 2016 al fine di offrire ai viaggiatori viaggi più semplici e fluidi che soddisfino le esigenze di tutti e di ogni territorio.
Grazie a questi rinforzi, i residenti dell'Ile-de-France beneficiano di trasporti più vicini a casa, più spesso, più a lungo durante il giorno durante la settimana ma anche durante il fine settimana.
Autobus dove servono, quando serve, più qualità e più comfort negli autobus, più servizi e informazioni. Aumentare la frequenza dei passaggi, offrire autobus più confortevoli, standardizzare i pali di fermata con informazioni utili (orari, mappe, tempi di attesa). Mobilità Île-de-France.
Grand Paris degli autobus. Ile-de-France mobilités lancerà un nuovo servizio regionale di trasporto a richiesta. Una rete di linee di autobus dedicate al trasporto a richiesta sarà creata da Île-de-France mobilités. Un'operazione semplice, mi segnalo grazie ad una piattaforma di prenotazione regionale. Aspetto l'autobus alla fermata e all'orario previsto per essere trasportato a destinazione. Nuovi esperimenti a venire. Stazione Louvres dalle 20:30. Parc d'activité de Courtaboeuf vicino al sito di Paris-Sclay.
Per saperne di più: Una rete di trasporti in crescita
Comunicati stampa:
- Ristrutturazione della rete di autobus: 91 linee di autobus supplementari migliorate nelle Petite e Grande Couronnes e nuovi forti impegni per la rete di Parigi
- La rete di autobus dell'Ile-de-France continua a svilupparsi
- Piano di miglioramento della rete di autobus dell'Île-de-France, rafforzate 90 linee di autobus
- Ile-de-France Mobilités concretizza il miglioramento della rete di autobus nelle periferie esterne
- Noctilien, 5 nuove linee rafforzate dal 16 ottobre
- Ile-de-France Mobilités modifica e migliora 158 linee di autobus e lancia il suo nuovo servizio di trasporto on-demand