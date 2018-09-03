350 linee di autobus rafforzate dal 2016

Più di 350 linee di autobus sono state rafforzate dal 2016 al fine di offrire ai viaggiatori viaggi più semplici e fluidi che soddisfino le esigenze di tutti e di ogni territorio.

Grazie a questi rinforzi, i residenti dell'Ile-de-France beneficiano di trasporti più vicini a casa, più spesso, più a lungo durante il giorno durante la settimana ma anche durante il fine settimana.