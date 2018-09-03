350 linee di autobus rafforzate dal 2016

Visuale per la campagna sul rafforzamento delle linee di autobus, con un nuovo autobus alla fermata
350 linee di autobus rafforzate dal 2016 nell'Île-de-France. Novità per migliorare il tuo tragitto giornaliero. Tutto su: www.iledefrance-mobilites.fr

Più di 350 linee di autobus sono state rafforzate dal 2016 al fine di offrire ai viaggiatori viaggi più semplici e fluidi che soddisfino le esigenze di tutti e di ogni territorio.

Grazie a questi rinforzi, i residenti dell'Ile-de-France beneficiano di trasporti più vicini a casa, più spesso, più a lungo durante il giorno durante la settimana ma anche durante il fine settimana.

Infografica: L'autobus fa la sua rivoluzione nell'Île-de-France
Infografica: L'autobus fa la sua rivoluzione

Autobus dove servono, quando serve, più qualità e più comfort negli autobus, più servizi e informazioni. Aumentare la frequenza dei passaggi, offrire autobus più confortevoli, standardizzare i pali di fermata con informazioni utili (orari, mappe, tempi di attesa). Mobilità Île-de-France.

Infografica: Lancio di un nuovo servizio regionale on-demand nell'Île-de-France
Infografica: Île-de-France Mobilités lancerà un nuovo servizio regionale di trasporto a richiesta

Grand Paris degli autobus. Ile-de-France mobilités lancerà un nuovo servizio regionale di trasporto a richiesta. Una rete di linee di autobus dedicate al trasporto a richiesta sarà creata da Île-de-France mobilités. Un'operazione semplice, mi segnalo grazie ad una piattaforma di prenotazione regionale. Aspetto l'autobus alla fermata e all'orario previsto per essere trasportato a destinazione. Nuovi esperimenti a venire. Stazione Louvres dalle 20:30. Parc d'activité de Courtaboeuf vicino al sito di Paris-Sclay.