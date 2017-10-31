Una rete di trasporti in crescita!

Anche la rete di autobus è stata rafforzata per adattarsi alle esigenze dei passeggeri

L'autobus è un elemento chiave del viaggio nell'Île-de-France per servire meglio l'intera regione e adattarsi alle esigenze di tutti e di ogni regione dell'Ile-de-France.

Più di 350 linee di autobus sono state rafforzate dal 2016, vale a dire che Île-de-France Mobilités ha deciso di aumentare il numero di autobus sulla linea per offrire una migliore frequenza, o di estendere le ore di funzionamento per soddisfare i nuovi ritmi di vita.

L'obiettivo di questo lavoro è quello di creare per tutti i residenti dell'Ile-de-France trasporti più vicini a casa, più spesso, più a lungo durante il giorno nei giorni feriali e durante il fine settimana, ma anche autobus più puliti e meglio attrezzati.

Sul lato Noctilien, la frequenza degli autobus è gradualmente raddoppiata dal 2017 per collegare Parigi, la Petite e la Grande Couronne. Il tempo di attesa è dimezzato (30 minuti invece di 1 ora). Entro il 2020 saranno installate anche nuove linee.