Una rete di trasporti in crescita!
Nuove rotte pendolari dal 2016
- Entrata in servizio del tram 11 Express tra Le Bourget ed Épinay il 1° luglio 2017. Ora bastano 15 minuti per collegare le due città, rispetto ai 45 precedenti. (CP: Tram 11 Express, Grand Paris inizia oggi).
- Prolungamento del tram 6 tra Vélizy e Viroflay nel maggio 2016. Ora offre a 70.000 passeggeri un nuovo collegamento tra Yvelines e Hauts-de-Seine con collegamenti con le linee C, L, N e della metropolitana.
- Apertura della stazione Rosa Parks sulla linea E nel dicembre 2015. Da questa nuova stazione, ci vogliono solo 7 minuti per arrivare alla stazione di Saint-Lazare, rispetto ai 30 minuti precedenti.
29 km di rete complementare e 28 punti di servizio
Rafforzamento dell'offerta ferroviaria e di autobus per i passeggeri
Per migliorare la rete di trasporto, Île-de-France Mobilités sta anche aumentando la frequenza dei treni dove è essenziale. Questo è ciò che è stato fatto su:
- Metro linea 1
- Tram 2
- Linee A, J, L e U
Nuovi orari saranno implementati anche alla fine del 2018 sulla linea D per migliorare la qualità del servizio e l'affidabilità: meno ritardi e un'offerta più semplice e più adatta alle esigenze dei passeggeri.
Anche la rete di autobus è stata rafforzata per adattarsi alle esigenze dei passeggeri
L'autobus è un elemento chiave del viaggio nell'Île-de-France per servire meglio l'intera regione e adattarsi alle esigenze di tutti e di ogni regione dell'Ile-de-France.
Più di 350 linee di autobus sono state rafforzate dal 2016, vale a dire che Île-de-France Mobilités ha deciso di aumentare il numero di autobus sulla linea per offrire una migliore frequenza, o di estendere le ore di funzionamento per soddisfare i nuovi ritmi di vita.
L'obiettivo di questo lavoro è quello di creare per tutti i residenti dell'Ile-de-France trasporti più vicini a casa, più spesso, più a lungo durante il giorno nei giorni feriali e durante il fine settimana, ma anche autobus più puliti e meglio attrezzati.
Sul lato Noctilien, la frequenza degli autobus è gradualmente raddoppiata dal 2017 per collegare Parigi, la Petite e la Grande Couronne. Il tempo di attesa è dimezzato (30 minuti invece di 1 ora). Entro il 2020 saranno installate anche nuove linee.
Trasporto su richiesta: una soluzione per le persone che vivono in zone scarsamente popolate o periferiche
Île-de-France Mobilités ha creato un servizio di trasporto regionale a richiesta certificato. Questo servizio risponde alle esigenze di mobilità degli abitanti delle aree scarsamente popolate o periferiche e amplia anche l'offerta di mobilità integrando le linee regolari. Il primo servizio etichettato è stato istituito a Gally Mauldre il 2 gennaio 2018.
Calendario per la messa in servizio delle estensioni e delle nuove linee ferroviarie, metropolitane e tranviarie
- Prolungamento della metro 14 fino a Saint-Ouen
per alleggerire la linea 13
- Prolungamento del tram 3 a Parigi fino a Porte d'Asnières
- Prolungamento del tram 4 fino a Clichy-sous-Bois e Montfermeil
- Prolungamento della metro 4 fino a Bagneux
- Prolungamento della metro 12 fino al municipio di Aubervilliers
- Nuova linea del tram 13 Express tra Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye
- Nuova linea del tram 9 tra Porte d'Ivry e Orly
- Nuova linea del tram 12 Express tra Massy e Évry
- Prolungamento della metro 11 fino a Rosny-sous-Bois
- Estensione della RER E a La Défense
- Nuova linea 15 della metropolitana Grand Paris Express tra Pont de Sèvres e Noisy Champs
Ulteriori informazioni sulla rete
Lancio di un nuovo servizio regionale di trasporto a richiesta. Funzionamento semplice. Piattaforma di prenotazione regionale. Sto aspettando alla fermata. Nuovo esperimento a venire, Gare de Louvres, Courtaboeuf Business Park vicino al sito di Paris-Saclay.