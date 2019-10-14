Servizi notturni costantemente adattati alle esigenze dei residenti dell'Ile-de-France

La rete di autobus notturni (Noctilien) è attualmente composta da 48 linee e offre un servizio continuo tutte le sere della settimana dalle 00:30 alle 05:30 lungo i principali assi ferroviari dell'Île-de-France. Questa offerta è rafforzata nei fine settimana sulla maggior parte delle linee. Dal 2017, il piano di sviluppo Noctilien ha permesso:

– il raddoppio delle frequenze sulla stragrande maggioranza delle linee radiali della Petite Couronne (che uniscono Parigi) e sulla circonvallazione (N71). I tempi di attesa per le 21 linee radiali sono ora di 30 minuti nei giorni feriali e 20 minuti nei fine settimana. Le linee N43, N44 e N45, da parte loro, sono state recentemente rafforzate a 20 minuti nei giorni feriali e 15 minuti nei fine settimana per adattarsi alla loro frequentazione.

– il raddoppio delle frequenze di 4 linee radiali della Grande Couronne nei fine settimana (N33, N122, N144 e N145): da 60 a 30 minuti di attesa.

– l'estensione di 7 linee della Petite Couronne per migliorare la rete (N14 – N21 – N24 – N52 – N62 – N66 – N71), nonché l'estensione della linea N145 fino a Rambouillet nella Grande Couronne.

Il piano prevede anche l'estensione delle linee N11 e N15 e la creazione di 8 nuove linee radiali della Grande Couronne. Servirebbero le stazioni RER e Transilien che non hanno linee Noctilien fino ad oggi, così come 2 nuovi radiali che sostituiscono la linea del tram T2. Sono inoltre allo studio l'estensione della linea N63 e la ristrutturazione delle tangenziali di Parigi.

Al fine di adattare meglio l'offerta di autobus agli stili di vita dei residenti dell'Ile-de-France, 735 linee di autobus nella regione di Parigi sono state rafforzate o hanno visto il loro orario di traffico prolungato (fino a 1 ora aggiuntiva di traffico). Oltre ai rinforzi messi in atto sulle linee Noctilien, questa estensione dell'orario di traffico ha permesso di promuovere la mobilità notturna dei residenti dell'Ile-de-France.