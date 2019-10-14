Servizi notturni costantemente adattati alle esigenze dei residenti dell'Ile-de-France
La rete di autobus notturni (Noctilien) è attualmente composta da 48 linee e offre un servizio continuo tutte le sere della settimana dalle 00:30 alle 05:30 lungo i principali assi ferroviari dell'Île-de-France. Questa offerta è rafforzata nei fine settimana sulla maggior parte delle linee. Dal 2017, il piano di sviluppo Noctilien ha permesso:
– il raddoppio delle frequenze sulla stragrande maggioranza delle linee radiali della Petite Couronne (che uniscono Parigi) e sulla circonvallazione (N71). I tempi di attesa per le 21 linee radiali sono ora di 30 minuti nei giorni feriali e 20 minuti nei fine settimana. Le linee N43, N44 e N45, da parte loro, sono state recentemente rafforzate a 20 minuti nei giorni feriali e 15 minuti nei fine settimana per adattarsi alla loro frequentazione.
– il raddoppio delle frequenze di 4 linee radiali della Grande Couronne nei fine settimana (N33, N122, N144 e N145): da 60 a 30 minuti di attesa.
– l'estensione di 7 linee della Petite Couronne per migliorare la rete (N14 – N21 – N24 – N52 – N62 – N66 – N71), nonché l'estensione della linea N145 fino a Rambouillet nella Grande Couronne.
Il piano prevede anche l'estensione delle linee N11 e N15 e la creazione di 8 nuove linee radiali della Grande Couronne. Servirebbero le stazioni RER e Transilien che non hanno linee Noctilien fino ad oggi, così come 2 nuovi radiali che sostituiscono la linea del tram T2. Sono inoltre allo studio l'estensione della linea N63 e la ristrutturazione delle tangenziali di Parigi.
Al fine di adattare meglio l'offerta di autobus agli stili di vita dei residenti dell'Ile-de-France, 735 linee di autobus nella regione di Parigi sono state rafforzate o hanno visto il loro orario di traffico prolungato (fino a 1 ora aggiuntiva di traffico). Oltre ai rinforzi messi in atto sulle linee Noctilien, questa estensione dell'orario di traffico ha permesso di promuovere la mobilità notturna dei residenti dell'Ile-de-France.
Allestimento di autobus serali
Per rendere più facile per i residenti dell'Ile-de-France percorrere l'ultimo miglio dalla loro stazione la sera, Île-de-France Mobilités sta sviluppando un sistema di autobus serali. Ecco i punti chiave di questo nuovo servizio serale:
- Alla stazione, l'autobus aspetta il tuo treno prima di partire
- Tutto quello che devi fare è indicare la tua fermata di discesa (tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités sono accettati)
- L'autista adatta il suo itinerario in base alle richieste dei viaggiatori.
Questo servizio è disponibile da settembre presso la stazione di:
- Mennecy (91)
– Draveil, Montgeron e Vigneux-sur-Seine (91)
– Survilliers e Fosses (95)
Anche le stazioni di Crosne, Yerres, Brunoy e Boussy-Saint-Antoine (91) sono state aggiunte nella riunione del Consiglio di amministrazione del 9 ottobre.
Aprire i trasporti di notte: sperimentare le notti festive
Infografica: Trasporto notturno nell'Île-de-France. Un sabato al mese, i trasporti saranno aperti tutta la notte.
Per far sì che i residenti dell'Ile-de-France vogliano uscire la sera a Parigi e nei sobborghi circostanti, Île de France Mobilités ha deciso di testare l'apertura della rete di trasporto di notte da sabato a domenica una volta al mese.
Durante queste notti, oltre all'apertura di alcune linee della metropolitana e del tram, le linee di autobus Noctilien saranno rafforzate rispetto all'offerta di un fine settimana notturno. Ulteriori rinforzi sono stati messi in atto anche sulle linee più trafficate.
Per conoscere le date delle Nuits Festives e i dettagli sulle linee aperte/rinforzate, vai alla pagina dedicata.
Nuovi prezzi
Per prendere un autobus Noctilien, in precedenza era necessario un biglietto per le prime due zone, poi un biglietto aggiuntivo per ogni zona attraversata. Île-de-France Mobilités sta modificando questa tariffazione nel 2020 al fine di semplificare i viaggi per i residenti dell'Ile-de-France: il viaggio costerà ora un massimo di 2 biglietti T+ per destinazioni oltre 2 zone.