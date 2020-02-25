Le notti saranno festive un sabato al mese con l'apertura dei trasporti di notte!
Per dare ai residenti dell'Ile-de-France il desiderio di uscire la sera a Parigi e nei sobborghi circostanti, Île-de-France Mobilités ha deciso di testare l'apertura della rete di trasporto di notte da sabato a domenica una volta al mese.
Le date scelte sono: sabato 14 settembre 2019, 19 ottobre 2019, 9 novembre 2019, 15 febbraio 2020, 11 aprile 2020.
Niente ultima metropolitana, tram e autobus: niente più scuse per non uscire!
6 linee della metropolitana, 3 linee del tram e 45 linee di autobus funzioneranno tutta la notte per consentire a tutti di sfruttare al meglio il proprio fine settimana.
Metro e tram
- Metro linee 1, 2, 5, 6, 9 e 14 con una frequenza di 10 minuti. La metropolitana sarà aperta 40 ore di fila, non-stop, da sabato 5:30 a domenica sera 00:30!
- 54 stazioni della rete metropolitana aperte (vedi mappa sopra);
- Linee del tram T2, T3a e T3b con una frequenza di un tram ogni 20 minuti.
Autobus notturno Noctilien
Le linee di autobus Noctilien saranno rafforzate rispetto all'offerta di un fine settimana notturno, con rinforzi aggiuntivi sulle linee più trafficate:
- Le tangenziali parigine N01-N02 con un intervallo di 5 minuti;
- Linee in partenza da Gare de l'Est: N43-N44-N45 con un intervallo di 15 minuti;
- Le linee dell'anello principale: rinforzo di 13 linee SNCF a 30 minuti, in entrambe le direzioni (N130, N131, N132, N133, N134, N140, N141, N142, N150, N151, N152, N154 – le linee N122, N143, N144 e N145 sono già a 30 minuti nei fine settimana); rinforzo di una linea a 60 minuti, in entrambe le direzioni: N135.
Il trasporto notturno è incluso nel tuo pass Navigo!
Per tutti gli abbonati Navigo, l'accesso al trasporto notturno e durante le notti di festa è incluso nell'abbonamento. Per tutti gli altri viaggiatori, il trasporto sarà accessibile anche con un biglietto di trasporto abituale disponibile presso le biglietterie automatiche, le biglietterie e su smartphone.
Vianavigo, l'app che ti informa su orari e traffico in tempo reale!
Come per tutti gli altri giorni della settimana, l'app Vianavigo (scarica qui: Android / iOS) informerà tutti i viaggiatori in tempo reale sulle linee di metropolitana, tram e autobus aperte durante queste notti di festa in programma un sabato al mese.
E per le altre notti?
Dal 2016, Île-de-France Mobilités ha avviato un piano d'azione per lo sviluppo della rete di autobus Noctilien. Questo piano d'azione, che mira a rispondere ai diversi motivi di viaggio (lavoro e tempo libero), ha già portato a un aumento significativo dell'offerta di trasporto: 25 linee Noctilien rafforzate dal 2017, per un aumento del 28% del numero di autobus e un continuo aumento del 25%. Questi rinforzi continuano su tutte le linee!