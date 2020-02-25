Le notti saranno festive un sabato al mese con l'apertura dei trasporti di notte!

Le linee di autobus Noctilien saranno rafforzate rispetto all'offerta di un fine settimana notturno, con rinforzi aggiuntivi sulle linee più trafficate:

Le tangenziali parigine N01-N02 con un intervallo di 5 minuti;

Linee in partenza da Gare de l'Est: N43-N44-N45 con un intervallo di 15 minuti;

Le linee dell'anello principale: rinforzo di 13 linee SNCF a 30 minuti, in entrambe le direzioni (N130, N131, N132, N133, N134, N140, N141, N142, N150, N151, N152, N154 – le linee N122, N143, N144 e N145 sono già a 30 minuti nei fine settimana); rinforzo di una linea a 60 minuti, in entrambe le direzioni: N135.

Il trasporto notturno è incluso nel tuo pass Navigo!

Per tutti gli abbonati Navigo, l'accesso al trasporto notturno e durante le notti di festa è incluso nell'abbonamento. Per tutti gli altri viaggiatori, il trasporto sarà accessibile anche con un biglietto di trasporto abituale disponibile presso le biglietterie automatiche, le biglietterie e su smartphone.

Vianavigo, l'app che ti informa su orari e traffico in tempo reale!

Come per tutti gli altri giorni della settimana, l'app Vianavigo (scarica qui: Android / iOS) informerà tutti i viaggiatori in tempo reale sulle linee di metropolitana, tram e autobus aperte durante queste notti di festa in programma un sabato al mese.

Per le buone offerte gite:

E per le altre notti?

Dal 2016, Île-de-France Mobilités ha avviato un piano d'azione per lo sviluppo della rete di autobus Noctilien. Questo piano d'azione, che mira a rispondere ai diversi motivi di viaggio (lavoro e tempo libero), ha già portato a un aumento significativo dell'offerta di trasporto: 25 linee Noctilien rafforzate dal 2017, per un aumento del 28% del numero di autobus e un continuo aumento del 25%. Questi rinforzi continuano su tutte le linee!