Apertura alla concorrenza delle linee ferroviarie nell'Île-de-France: aperte le iscrizioni per le audizioni di giugno 2020
L'obiettivo è raccogliere quanti più dati possibili sulle esigenze tecniche, logistiche e finanziarie e sul loro impatto sulla scelta delle prime linee e dei lotti di linee aperti alla concorrenza. Queste informazioni saranno utilizzate per preparare il bando di gara che sarà lanciato all'inizio del 2021. I candidati dovranno inoltre presentare scenari volti a migliorare la qualità del servizio, il dinamismo di alcune linee e a ridurre i costi unitari.
Gli operatori dei trasporti interessati sono invitati a registrarsi fino al 9 giugno inviando una e-mail al seguente indirizzo: [email protected] specificando le seguenti informazioni: Nome dell'azienda / Contatto (Nome) / Numero di telefono / Indirizzo e-mail / Audizioni in francese o inglese.
