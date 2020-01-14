La concorrenza tra le linee della rete Ile-de-France

Cosa c'è di nuovo per te con la concorrenza sulla rete Ile-de-France?

Fino ad allora, le linee erano assegnate agli operatori di trasporto che le gestivano a tempo indeterminato. Anche se può sembrare più semplice in questo modo, non è sempre vantaggioso per i viaggiatori. Poiché l'operatore aveva la certezza di continuare a gestire le linee assegnategli, poteva non raggiungere i suoi obiettivi pur continuando a gestire le sue linee.

La concorrenza della rete di trasporto dell'Île-de-France consentirà a Île-de-France Mobilités di definire obiettivi precisi adattati a ciascuna rete e di essere in grado di valutare gli operatori, al fine di offrire un servizio migliore, sia in termini di offerta di trasporto, regolarità, pulizia o informazioni ai passeggeri...

È anche un modo per semplificare l'accesso alle informazioni per i viaggiatori: senza dover cercare chi è l'operatore di una linea specifica, potranno contattare direttamente Île-de-France Mobilités in caso di problemi o domande. La standardizzazione della rete di trasporto dell'Ile-de-France è già iniziata : come avrete notato, i nuovi treni, metropolitane, tram e autobus adottano una nuova livrea uniforme (la loro decorazione esterna) per consentire a colpo d'occhio di riconoscere il trasporto che fa parte della rete Île-de-France.

La concorrenza delle linee, già in atto sulle altre reti della Francia, farà così il suo arrivo graduale nell'Île-de-France. In qualità di autorità organizzatrice della mobilità, Île-de-France Mobilités sta pilotando questo processo per un periodo di 20 anni per l'intera rete di trasporto pubblico: