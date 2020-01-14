La concorrenza tra le linee della rete Ile-de-France

Accesso alle informazioni per progetto
I documenti relativi alle varie procedure di gara sono disponibili nelle sezioni seguenti:
Per offrirvi un servizio migliore su tutta la rete di trasporto, Île-de-France Mobilités si sta preparando a competere per l'esercizio delle linee. Inizierà nel 2021 con alcune reti di autobus a corona e si estenderà gradualmente al resto della rete. Perché è stato lanciato questo concorso e come cambierà la tua vita quotidiana? Vi diciamo tutto!
Fino ad allora, le linee erano assegnate agli operatori di trasporto che le gestivano a tempo indeterminato. Anche se può sembrare più semplice in questo modo, non è sempre vantaggioso per i viaggiatori. Poiché l'operatore aveva la certezza di continuare a gestire le linee assegnategli, poteva non raggiungere i suoi obiettivi pur continuando a gestire le sue linee.
La concorrenza della rete di trasporto dell'Île-de-France consentirà a Île-de-France Mobilités di definire obiettivi precisi adattati a ciascuna rete e di essere in grado di valutare gli operatori, al fine di offrire un servizio migliore, sia in termini di offerta di trasporto, regolarità, pulizia o informazioni ai passeggeri...
È anche un modo per semplificare l'accesso alle informazioni per i viaggiatori: senza dover cercare chi è l'operatore di una linea specifica, potranno contattare direttamente Île-de-France Mobilités in caso di problemi o domande. La standardizzazione della rete di trasporto dell'Ile-de-France è già iniziata : come avrete notato, i nuovi treni, metropolitane, tram e autobus adottano una nuova livrea uniforme (la loro decorazione esterna) per consentire a colpo d'occhio di riconoscere il trasporto che fa parte della rete Île-de-France.
La concorrenza delle linee, già in atto sulle altre reti della Francia, farà così il suo arrivo graduale nell'Île-de-France. In qualità di autorità organizzatrice della mobilità, Île-de-France Mobilités sta pilotando questo processo per un periodo di 20 anni per l'intera rete di trasporto pubblico:
Sintesi delle principali tappe da adottare per la gara d'appalto per l'esercizio delle linee di trasporto dell'Île-de-France:
L'evoluzione dei viaggi nell'Île-de-France è in gran parte legata alle variazioni della popolazione, dell'occupazione e dei flussi generati dalle principali strutture strutturanti: luoghi di studio, centri ricreativi e commerciali, ecc.
La conoscenza quantificata e localizzata di questi sviluppi è essenziale per la realizzazione di studi di previsione dei movimenti di persone. A tal fine, Île-de-France Mobilités si basa su un'unica fonte, che copre l'intera regione dell'Île-de-France: le previsioni dell'Institut Paris Region.
In qualità di organismo incaricato dello sviluppo e del monitoraggio del piano generale regionale dell'Île-de-France. L'istituto elabora ipotesi di sviluppo urbano ed economico a livello regionale, che vengono aggiornate annualmente. Il suo lavoro è regolarmente arricchito dalla raccolta diretta di informazioni da parte delle autorità locali e degli attori del settore, nonché attraverso scambi di inquadramento con l'INSEE Île-de-France, i servizi statali e l'Atelier parisien d'urbanisme.
Si raccomanda ai candidati all'esercizio delle linee di trasporto pubblico nell'Île-de-France di utilizzare questa fonte di informazioni sulle previsioni regionali sulla popolazione e sull'occupazione. Se il candidato desidera disporne, può richiederlo direttamente all'Institut Paris Region.
Contatto:
L'Istituto della Regione di Parigi
Indirizzo postale: 15 rue Falguière, 75740 Paris Cedex 15
Telefono: +33 1 77 49 77 49
Modulo web: https://www.institutparisregion.fr/linstitut-paris-region/nous-contacter.html
