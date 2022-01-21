La concorrenza tra le linee di autobus di Parigi e la Petite Couronne
Per offrire un servizio migliore in tutta la rete di trasporto, Île-de-France Mobilités si sta preparando a competere per l'esercizio delle linee. Trova in questa pagina tutti i documenti relativi alla gara d'appalto per l'esercizio delle linee di autobus di Parigi e della Petite Couronne.
Documenti relativi alla concorrenza delle reti di autobus a Parigi e nei suoi sobborghi interni
Procedure di gara previste
Informazioni sui dipendenti
