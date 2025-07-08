FAQ - Conteggio del tempo
Risposte alle vostre domande sui conti del tempo dei dipendenti durante le transizioni della concorrenza delle linee di autobus di Parigi e della Petite Couronne.
1. Cosa succede ai conti del tempo dei dipendenti trasferiti?
Conti e contatori di tempo
|Alla data di ribaltamento
|Trasferito
|Saldo
|Ferie annuali
|SÌ
|Conto fisso di pronti contro termine
|SÌ
|Conto di riposo fluttuante
|SÌ
|Conti straordinari (TS) / Tempo compensativo (TC) / Festività compensativa festiva (CCF)
|SÌ
|Conto Donazione di giorni
|SÌ
|Giorni guadagnati al biglietto della Medal of Honor
|SÌ (per congedo)
|SÌ (per CT)
Conti di risparmio di tempo (CET)
|Alla data di ribaltamento
|Trasferito
|Saldo
|CET
|SÌ
|QUESTA fine della carriera
|SÌ
Legenda delle tabelle:
- "Data di passaggio" = primo giorno di ripresa dell'esercizio da parte del nuovo operatore.
- "Trasferito" = il numero di giorni viene trasferito così com'è al nuovo datore di lavoro.
- "Saldato" = il conto è chiuso e il suo valore è regolato, secondo le regole in vigore presso la RATP.
2. Il metodo di acquisizione delle ferie annuali in vigore presso la RATP sarà mantenuto con il nuovo datore di lavoro?
La RATP può convalidare prima della data di messa in servizio della PSD la fruizione dei giorni di ferie annuali in una data successiva alla data di messa in servizio della PSD, fino a quattro mesi dopo tale data, a condizione che tali ferie siano conformi alle norme aziendali (accordi, DUE e consuetudini) in vigore prima del trasferimento e in vigore al momento del trasferimento. Le ferie annuali convalidate dal cedente conformemente a tali norme devono essere mantenute dal nuovo datore di lavoro.
Durante gli ultimi quattro mesi prima della data di entrata in servizio del DSP, la RATP invierà al nuovo datore di lavoro l'elenco delle ferie annuali convalidate, e questo mensilmente.
3. I dipendenti potranno anticipare la fruizione delle ferie annuali dopo la data del trasferimento?
Sì. In conformità con i testi in vigore presso la RATP, sarà possibile prendere ferie che saranno prese fino a M + 4 dopo la data del trasferimento.
Il futuro datore di lavoro sarà tenuto informato.
4. L'acquirente potrà annullare una partenza in congedo CET a fine carriera o in corso?
No. Qualsiasi congedo CET di fine carriera convalidato secondo le regole aziendali in vigore presso RATP sarà mantenuto. I dipendenti che vanno in pensione dopo la data di entrata in servizio, ma che hanno iniziato la ripresa dei giorni posizionati sul loro CET di fine carriera prima di tale data non saranno trasferiti (a condizione che il CET di fine carriera sia preso su base continuativa).
5. Le regole per l'apertura, l'uso e l'abbinamento delle CET e delle CET di fine carriera della RATP saranno mantenute con il futuro datore di lavoro?
Île-de-France Mobilités chiede a ciascun acquirente di pianificare l'apertura di un conto transitorio dedicato per ricevere i giorni della RATP CET.
L'attuazione di una formazione continua è oggetto di un contratto collettivo con il nuovo datore di lavoro.
6. Il sistema Don de Jours viene mantenuto?
Sì, Île-de-France Mobilités ha chiesto agli acquirenti di mantenere il principio di donare giorni di congedo per i parenti malati.
Il numero di giorni acquisiti biglietto una campagna dedicata viene mantenuto. Le regole di gestione specifiche per il sistema Gift of Days saranno negoziate presso l'acquirente.