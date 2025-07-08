FAQ - Conteggio del tempo

4. L'acquirente potrà annullare una partenza in congedo CET a fine carriera o in corso?

No. Qualsiasi congedo CET di fine carriera convalidato secondo le regole aziendali in vigore presso RATP sarà mantenuto. I dipendenti che vanno in pensione dopo la data di entrata in servizio, ma che hanno iniziato la ripresa dei giorni posizionati sul loro CET di fine carriera prima di tale data non saranno trasferiti (a condizione che il CET di fine carriera sia preso su base continuativa).