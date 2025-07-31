FAQ - Sicurezza negli autobus dell'Ile-de-France
Risposte alle vostre domande sulla sicurezza degli autobus dell'Ile-de-France durante le transizioni della concorrenza delle linee di autobus di Parigi e della Petite Couronne.
Con l'apertura alla concorrenza nei trasporti dell'Ile-de-France, la sicurezza rimane una priorità assoluta.
Île-de-France Mobilités sta rafforzando le sue misure per garantire la protezione sia dei passeggeri che dei conducenti, indipendentemente dalla società operativa.
Ecco le risposte alle principali domande che potresti avere.
1. Chi è responsabile della sicurezza degli autobus?
La sicurezza dei trasporti si basa sull'organizzazione collettiva. Diversi attori lavorano insieme ogni giorno per garantire la tua sicurezza:
- La polizia nazionale, attraverso unità specializzate nel trasporto pubblico;
- Agenti di sicurezza privati degli operatori dei trasporti ;
- Il GPSR, il servizio di sicurezza interno della RATP, mobilitato in determinati orari (soprattutto di notte) a beneficio dei nuovi operatori;
- La Brigata Regionale dei Trasporti (BRT), composta da agenti di sicurezza privati dispiegati da Île-de-France Mobilités appositamente formati;
- E il CCOS (Centre de Coordination Opérationnelle de la Sécurité), che centralizza in tempo reale le informazioni provenienti dall'intera rete per organizzare gli interventi.
Questo lavoro di squadra garantisce una vigilanza costante, giorno e notte.
2. Cosa succede in caso di incidente a bordo di un autobus?
In caso di situazione anomala o pericolosa (inciviltà, aggressione, comportamento sospetto), il conducente può attivare un allarme discreto.
Questo avviso viene immediatamente preso in considerazione dall'operatore del trasporto e, se necessario, dal CCOS.
A seconda della situazione:
- possono essere inviate guardie di sicurezza private;
- il GPSR può essere richiesto, anche sulle rotte gestite da nuovi operatori;
- Se necessario, intervengono le forze di polizia .
Il CCOS si affida alla geolocalizzazione degli autobus e delle squadre sul campo per attivare l'intervento più rapido e appropriato.
3. Chi decide sull'intervento?
La decisione di intervenire è presa dalle forze di polizia presenti all'interno del CCOS, in stretta collaborazione con Île-de-France Mobilités e gli operatori dei trasporti. L'obiettivo è sempre quello di intervenire il più rapidamente possibile.
4. Ci sarà sempre una presenza umana sugli autobus?
Île-de-France Mobilités rafforza significativamente la presenza umana responsabile della sicurezza sulla rete di superficie di Parigi e nei sobborghi interni nell'ambito della competizione, oltre al personale impegnato sul campo dalla polizia.
Concretamente:
- Più di 500 guardie di sicurezza private sono assegnate alla sorveglianza delle linee;
- La Brigata regionale dei trasporti (BRT), composta da agenti di sicurezza privati sotto l'autorità di Île-de-France Mobilités, schiera fino a 14 squadre al giorno nell'Île-de-France;
- Il GPSR, storicamente legato alla RATP, è anche mobilitato per rafforzare la sicurezza, anche sulle linee gestite da altri operatori.
5. Questi agenti sono addestrati a intervenire nei trasporti?
Tutti gli addetti alla sicurezza assegnati alla rete di autobus ricevono una formazione specifica per gli ambienti di trasporto. Questa formazione include:
- il quadro giuridico e le norme di intervento nel trasporto pubblico;
- gestione di conflitti, inciviltà e situazioni di tensione;
- prevenzione della violenza di genere e sessuale;
- tecniche di intervento urbano.
Questi agenti possono intervenire per fornire assistenza, segnalare una situazione sospetta o trattenere una persona in flagranza di reato in attesa della polizia. I loro interventi sono rigorosamente regolati dalla legge, all'interno di un quadro proporzionato e controllato.
6. Cosa succede se vedo un problema su un autobus, cosa posso fare?
Puoi:
- Parla con il conducente se la situazione lo consente;
- contattare la polizia se si assiste a un'aggressione;
La tua vigilanza è preziosa, ma la tua sicurezza viene prima di tutto: non intervenire mai direttamente se la situazione sembra pericolosa.