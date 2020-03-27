Le informazioni che seguono sono destinate ai candidati delle varie procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti relativi alla gestione del servizio di trasporto passeggeri Grand Paris Express. Essi integrano i dati pubblicati nei bandi di concessione.

Giornata informativa per gli operatori del 13 giugno 2019

Al fine di condividere le sfide della concorrenza per le linee 15, 16, 17 e 18, Île-de-France Mobilités ha riunito gli operatori alla presenza di RATP Infrastructure, responsabile tecnico designato dell'infrastruttura e Société du Grand Paris, proprietario del progetto e proprietario dell'infrastruttura, e della Direzione generale dei trasporti e delle infrastrutture marittime (DGITM).