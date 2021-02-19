La concorrenza delle linee di autobus della Grande Couronne
Per offrire un servizio migliore su tutta la rete di trasporto, Île-de-France Mobilités organizza la gara d'appalto per l'esercizio delle linee. Trova in questa pagina tutti i documenti relativi alla gara d'appalto per l'esercizio delle linee di autobus della Grande Couronne.
L'esercizio delle linee di autobus della periferia esterna è stato oggetto di una prima generazione di gare d'appalto, i cui contratti sono stati messi in servizio tra il 2021 e il 2024. Dal 2024, Ile-de-France Mobilités rimetterà in concorrenza alcuni dei contratti, che scadono a partire dalla metà del 2025.
Documenti relativi alla gara d'appalto per le reti di autobus a corona
Procedure di gara previste
Rapporti sulla scelta del metodo di gestione votati al Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
Accedi ai report delle seguenti sessioni:
2021
2020
2019
2018
Contratti aggiudicati dal Consiglio di Amministrazione di Île-de-France Mobilités
Ecco l'elenco degli appalti aggiudicati dagli agglomerati