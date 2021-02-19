La concorrenza delle linee di autobus della Grande Couronne

Pubblicato su

Per offrire un servizio migliore su tutta la rete di trasporto, Île-de-France Mobilités organizza la gara d'appalto per l'esercizio delle linee. Trova in questa pagina tutti i documenti relativi alla gara d'appalto per l'esercizio delle linee di autobus della Grande Couronne.

L'esercizio delle linee di autobus della periferia esterna è stato oggetto di una prima generazione di gare d'appalto, i cui contratti sono stati messi in servizio tra il 2021 e il 2024. Dal 2024, Ile-de-France Mobilités rimetterà in concorrenza alcuni dei contratti, che scadono a partire dalla metà del 2025.

Documenti relativi alla gara d'appalto per le reti di autobus a corona

Procedure di gara previste

Rapporti sulla scelta del metodo di gestione votati al Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités

Accedi ai report delle seguenti sessioni:

2021

2020

2019

2018

Contratti aggiudicati dal Consiglio di Amministrazione di Île-de-France Mobilités

Ecco l'elenco degli appalti aggiudicati dagli agglomerati

Tutti i dati relativi all'offerta di trasporto in Île-de-France