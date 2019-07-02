Apertura dei trasporti di notte: svelate le date definitive!

Aumentare l'offerta di trasporto pubblico notturno è innegabilmente una leva per l'attrattiva di Parigi, dell'Île-de-France e un vero guadagno in termini di comfort per i residenti dell'Ile-de-France. Tuttavia, due punti devono essere presi in considerazione quando si pianifica l'apertura della rete di trasporto di notte:

La maggior parte dei lavori di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture viene effettuata di notte. Questo lavoro è essenziale per non influire sul funzionamento dei trasporti durante il giorno;

La frequenza e la regolarità dell'apertura dei trasporti notturni devono consentire agli attori della notte di organizzarsi per promuovere feste di portata sufficiente.

Così, una volta al mese per 6 mesi tra settembre 2019 e marzo 2020, e oltre alla notte di Capodanno e alla notte del festival musicale, i residenti dell'Ile-de-France potranno prendere la rete di metropolitana, autobus e tram per spostarsi tutta la notte.

