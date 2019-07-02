Apertura dei trasporti di notte: svelate le date definitive!
L'apertura dei trasporti di notte per restituire il desiderio ai residenti dell'Ile-de-France di uscire la sera
Per far sì che i residenti dell'Ile-de-France vogliano uscire la sera a Parigi e nei sobborghi circostanti, Île de France Mobilités ha deciso di testare l'apertura della rete di trasporto di notte da sabato a domenica una volta al mese.
Le date scelte corrispondono alle seguenti notti: notte da sabato a domenica 14 settembre, 19 ottobre, 9 novembre, 18 gennaio, 15 febbraio, 14 marzo.
NB: alcune date delle Notti Festive sono state modificate per adattarsi a vari eventi. Per maggiori informazioni e per consultare le mappe, vai a questa pagina: Le notti saranno festive un sabato al mese con l'apertura dei trasporti di notte!
Infografica: Trasporto notturno nell'Île-de-France. Un sabato al mese, il tuo trasporto sarà aperto tutta la notte con 6 linee della metropolitana, 3 linee di tram e 45 linee di autobus, 20 delle quali sono state rinforzate.
Aumentare l'offerta di trasporto pubblico notturno è innegabilmente una leva per l'attrattiva di Parigi, dell'Île-de-France e un vero guadagno in termini di comfort per i residenti dell'Ile-de-France. Tuttavia, due punti devono essere presi in considerazione quando si pianifica l'apertura della rete di trasporto di notte:
- La maggior parte dei lavori di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture viene effettuata di notte. Questo lavoro è essenziale per non influire sul funzionamento dei trasporti durante il giorno;
- La frequenza e la regolarità dell'apertura dei trasporti notturni devono consentire agli attori della notte di organizzarsi per promuovere feste di portata sufficiente.
Così, una volta al mese per 6 mesi tra settembre 2019 e marzo 2020, e oltre alla notte di Capodanno e alla notte del festival musicale, i residenti dell'Ile-de-France potranno prendere la rete di metropolitana, autobus e tram per spostarsi tutta la notte.
Per maggiori dettagli e per consultare le mappe dei trasporti aperti durante le Notti Festive, vai alla pagina dedicata.