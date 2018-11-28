Partecipa all'esperimento Navigo LAB!

Un servizio disponibile anche su alcuni smartphone Samsung

A seguito dell'ultimo aggiornamento dell'applicazione sperimentale Navigo LAB, è ora possibile per gli utenti di smartphone Samsung compatibili** testare il servizio indipendentemente dal proprio operatore telefonico. Questa nuova funzionalità è un ulteriore passo avanti nella sperimentazione in vista dell'apertura generalizzata al grande pubblico di un servizio stabilizzato.

Come promemoria, l'applicazione Navigo LAB, creata da Île-de-France Mobilités in collaborazione con SNCF, RATP e Optile, è accessibile dal Google Play Store per un numero limitato di download. È quindi accessibile ai clienti dotati di:

– uno smartphone Android con chip NFC Orange o Sosh*

– o uno smartphone Samsung idoneo (**), indipendentemente dall'operatore telefonico associato

A seguito di questa sperimentazione, il servizio sarà arricchito e disponibile direttamente nell'applicazione Vianavigo. Poi in un 2 ° tempo, nelle applicazioni RATP, SNCF e Transdev. Le date esatte di queste uscite saranno comunicate dai team di Île-de-France Mobilités.

(*) Esclusi One Plus, Google Pixel 1 e 2, Nokia 8

(**) Galaxy S10e / S10 / S10 +, Galaxy S9 / S9 +, Galaxy Note9, Galaxy A8 (2018), Galaxy S8 / S8 +, Galaxy Note8, Galaxy S7 / S7 Edge, Galaxy A5 (2017)

L'elenco è soggetto a modifiche con le nuove versioni degli smartphone.

Per saperne di più sull'evoluzione dei biglietti di trasporto nell'Île-de-France, puoi leggere l'articolo dedicato.