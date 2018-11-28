Partecipa all'esperimento Navigo LAB!
Questa fase di beta testing è necessaria e indispensabile per migliorare il servizio e garantire un'esperienza utente ottimale. È aperto ai possessori di smartphone Android NFC (dalla versione 4.4) dotati di una scheda SIM NFC fornita da Orange o Sosh.
I partecipanti al test possono acquistare e convalidare libretti di biglietti T+ ma anche pacchetti Navigo mensili e settimanali*. Alla luce dei risultati dell'esperimento, un'apertura del servizio al grande pubblico potrebbe essere effettuata nel corso del 2019.
*Inizialmente, i biglietti di trasporto saranno utilizzabili solo sulle reti RATP e SNCF.
Per + info, scopri l'animazione cliccando sull'immagine:
Persone immaginarie nell'esperimento Navigo LAB
Un servizio disponibile anche su alcuni smartphone Samsung
A seguito dell'ultimo aggiornamento dell'applicazione sperimentale Navigo LAB, è ora possibile per gli utenti di smartphone Samsung compatibili** testare il servizio indipendentemente dal proprio operatore telefonico. Questa nuova funzionalità è un ulteriore passo avanti nella sperimentazione in vista dell'apertura generalizzata al grande pubblico di un servizio stabilizzato.
Come promemoria, l'applicazione Navigo LAB, creata da Île-de-France Mobilités in collaborazione con SNCF, RATP e Optile, è accessibile dal Google Play Store per un numero limitato di download. È quindi accessibile ai clienti dotati di:
– uno smartphone Android con chip NFC Orange o Sosh*
– o uno smartphone Samsung idoneo (**), indipendentemente dall'operatore telefonico associato
A seguito di questa sperimentazione, il servizio sarà arricchito e disponibile direttamente nell'applicazione Vianavigo. Poi in un 2 ° tempo, nelle applicazioni RATP, SNCF e Transdev. Le date esatte di queste uscite saranno comunicate dai team di Île-de-France Mobilités.
(*) Esclusi One Plus, Google Pixel 1 e 2, Nokia 8
(**) Galaxy S10e / S10 / S10 +, Galaxy S9 / S9 +, Galaxy Note9, Galaxy A8 (2018), Galaxy S8 / S8 +, Galaxy Note8, Galaxy S7 / S7 Edge, Galaxy A5 (2017)
L'elenco è soggetto a modifiche con le nuove versioni degli smartphone.
Per saperne di più sull'evoluzione dei biglietti di trasporto nell'Île-de-France, puoi leggere l'articolo dedicato.