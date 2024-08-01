Il tuo Navigo Pass si invita nel tuo Samsung Wallet

Bus, metro, tram o RER, niente più code interminabili per acquistare i biglietti di trasporto. Semplifica i tuoi spostamenti e risparmia tempo ogni giorno aggiungendo la tua carta per i mezzi di trasporto direttamente al tuo Samsung Wallet.

Navigo pass su Samsung Wallet, come funziona?

  1. Vai alla tua app Samsung Wallet
  2. Clicca sulla sezione "Trasporti" quindi su "Navigo Région Île-de-France"
  3. Installa l'applicazione che ti verrà richiesta (l'applicazione Contactless Ticket o My Navigo Tickets, a seconda del modello del tuo Samsung Galaxy), questo passaggio è necessario solo quando utilizzi il servizio per la prima volta
  4. Una volta scaricata l'app, seleziona il biglietto di trasporto che ti interessa cliccando su "+"
  5. Paga con Samsung Pay
  6. Questo è tutto, puoi viaggiare.

Il piccolo extra?  Dal tuo Samsung Wallet, goditi una scorciatoia per l'applicazione Île-de-France Mobilités.

VIDEO Il tuo Samsung Galaxy diventa il tuo Navigo

Come convalidare nel trasporto con Samsung Wallet?

Per convalidare il tuo biglietto di trasporto, niente di più semplice: devi solo mettere il tuo Samsung Galaxy al terminale di convalida. Non è necessario sbloccare il telefono.

Si noti che

La convalida dei biglietti di trasporto funziona anche se il telefono è spento (fino a 24 ore e fino a 15 convalide)*

*Elenco dei telefoni compatibili con questa funzione:

  • Galaxy S : S9, S10, S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20+, S20 G, S20, S20 FE 5G, S20 FE, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 5G, S22 Ultra, S22+, S22, S21 FE 5G, S23 Ultra, S23+, S23, S24, S24+, S24 Ultra,
  • Galaxy Z : Z Fold5G, Z Fold2 5G, Z Flip 5G, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, Z Fold4, Z Flip4, Z Flip5, Z Fold5
  • Galaxy Note : N20 Ultra 5G, N20 5G, N20, Note8, Note9, Note10, Note10+, Note10+, Note10 Lite
  • Galaxy A : A71, A51, 5G, A53, 5G, A54, 5G, A55, 5G

Quali biglietti sono disponibili nel Samsung Wallet?

© Sylvain HOMO

© Sylvain HOMO

  • Biglietto e carnet t+,
  • Biglietto dell'aeroporto, RoissyBus e OrlyBus
  • Biglietti eventi (Parigi, 2024, festival musicale, anti-inquinamento...)
  • Navigo Day, Week, Month e Youth Weekend.

Nota : i biglietti Navigo Annual, Imagine R e Origine-Destinazione non sono disponibili.

Quali dispositivi Samsung Galaxy sono compatibili con il servizio?

Il servizio è disponibile all'indirizzo:

  • Telefoni con Android 8 o versioni successive
  • Il Samsung Galaxy Watch 4, 5 o 6.