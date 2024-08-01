Il tuo Navigo Pass si invita nel tuo Samsung Wallet
Bus, metro, tram o RER, niente più code interminabili per acquistare i biglietti di trasporto. Semplifica i tuoi spostamenti e risparmia tempo ogni giorno aggiungendo la tua carta per i mezzi di trasporto direttamente al tuo Samsung Wallet.
Navigo pass su Samsung Wallet, come funziona?
- Vai alla tua app Samsung Wallet
- Clicca sulla sezione "Trasporti" quindi su "Navigo Région Île-de-France"
- Installa l'applicazione che ti verrà richiesta (l'applicazione Contactless Ticket o My Navigo Tickets, a seconda del modello del tuo Samsung Galaxy), questo passaggio è necessario solo quando utilizzi il servizio per la prima volta
- Una volta scaricata l'app, seleziona il biglietto di trasporto che ti interessa cliccando su "+"
- Paga con Samsung Pay
- Questo è tutto, puoi viaggiare.
Il piccolo extra? Dal tuo Samsung Wallet, goditi una scorciatoia per l'applicazione Île-de-France Mobilités.
Come convalidare nel trasporto con Samsung Wallet?
Per convalidare il tuo biglietto di trasporto, niente di più semplice: devi solo mettere il tuo Samsung Galaxy al terminale di convalida. Non è necessario sbloccare il telefono.
Si noti che
La convalida dei biglietti di trasporto funziona anche se il telefono è spento (fino a 24 ore e fino a 15 convalide)*
*Elenco dei telefoni compatibili con questa funzione:
- Galaxy S : S9, S10, S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20+, S20 G, S20, S20 FE 5G, S20 FE, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 5G, S22 Ultra, S22+, S22, S21 FE 5G, S23 Ultra, S23+, S23, S24, S24+, S24 Ultra,
- Galaxy Z : Z Fold5G, Z Fold2 5G, Z Flip 5G, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, Z Fold4, Z Flip4, Z Flip5, Z Fold5
- Galaxy Note : N20 Ultra 5G, N20 5G, N20, Note8, Note9, Note10, Note10+, Note10+, Note10 Lite
- Galaxy A : A71, A51, 5G, A53, 5G, A54, 5G, A55, 5G
Quali biglietti sono disponibili nel Samsung Wallet?
© Sylvain HOMO
- Biglietto e carnet t+,
- Biglietto dell'aeroporto, RoissyBus e OrlyBus
- Biglietti eventi (Parigi, 2024, festival musicale, anti-inquinamento...)
- Navigo Day, Week, Month e Youth Weekend.
Nota : i biglietti Navigo Annual, Imagine R e Origine-Destinazione non sono disponibili.
Quali dispositivi Samsung Galaxy sono compatibili con il servizio?
Il servizio è disponibile all'indirizzo:
- Telefoni con Android 8 o versioni successive
- Il Samsung Galaxy Watch 4, 5 o 6.