Deconfinamento: una carta stabilisce la nuova organizzazione del trasporto pubblico
Questa carta deve garantire la migliore attuazione possibile delle misure di distanziamento sociale, promuovendo la riduzione del numero di viaggi attraverso il telelavoro e il livellamento degli orari di punta. Mira inoltre a promuovere modalità di spostamento alternative come la bicicletta o il carpooling.
Gli obiettivi della Carta
- limitare il numero di dipendenti nei trasporti pubblici estendendo il ricorso al telelavoro per il maggior numero possibile di dipendenti incoraggiando modi di trasporto alternativi;
- Distribuire i flussi di viaggiatori distribuendo gli orari di arrivo e partenza nei luoghi di lavoro. I datori di lavoro dovranno fornire un certificato (disponibile in questa pagina e sul sito web della prefettura) ai propri dipendenti per i loro viaggi di lavoro;
- Indossare la mascherina è obbligatorio su tutti i mezzi pubblici. Le mascherine saranno distribuite durante le prime settimane da Île-de-France Mobilités, dalla Regione e dalle autorità locali che lo desiderano. Le aziende sono inoltre invitate a dotare i propri dipendenti.
Definite per la prima fase di deconfinamento, queste disposizioni sono destinate ad essere adattate regolarmente.
Deconfinamento nei trasporti. Obiettivi: limitare gli spostamenti di lavoro (telelavoro, mezzi di trasporto alternativi), gestire i flussi di passeggeri smussando le ore di punta nei trasporti, evitare la trasmissione del virus grazie all'obbligo di indossare mascherine.
I diversi attori e i loro ruoli
- Le aziende, per la continuazione del telelavoro, la distribuzione degli orari per coloro che non possono telelavorare e l'istituzione di certificati che indicano questi orari
- Le parti sociali, per promuovere queste modalità presso i loro membri
- Operatori dei trasporti, per modulare l'offerta in base alle risorse disponibili al fine di limitare la saturazione e informare meglio i passeggeri;
- Il CCIR Paris Île-de-France e il CRMA dell'Île-de-France, ad applicare ai propri agenti i termini della carta e a promuoverla;
- le autorità locali, impegnandosi ad applicare i termini della presente carta per i propri agenti e a promuovere modi di trasporto alternativi;
- Lo Stato, al fine di applicare questa carta ai suoi agenti, invita i suoi operatori ad attuarla e a facilitare l'accessibilità delle maschere per VSE e PMI.