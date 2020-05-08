Trasporti e Covid-19: tutti mobilitati

  • Evitare di viaggiare durante le ore di punta quando possibile;
  • Mantenere il telelavoro il più possibile quando possibile.

Condividiamo i nostri sorrisi con gli occhi: per proteggerci a vicenda nei trasporti, la mascherina deve coprire bocca e naso.

  • indossare una maschera obbligatoria per la sicurezza di tutti;
  • lavarsi le mani (terminali di gel idroalcolico sono disponibili nelle stazioni);
  • Scegli metodi di pagamento contactless per i tuoi biglietti di trasporto.
  • Quando possibile, pensa a mobilità alternative : bicicletta, bici elettrica Véligo noleggio a lungo termine (dettagli più in basso in questa pagina).

Ciclismo-lavoro-sonno: quando possiamo, scegliamo invece una mobilità alternativa.

Per quanto riguarda la pulizia di stazioni e veicoli: viene rinforzata ed effettuata con detergenti e prodotti virucidi.

Queste misure sono essenziali per la tua sicurezza e quella dei tuoi cari. #TousMobilisés.

Promemoria dei gesti di barriera: indossare una maschera, lavarsi le mani, tossire o starnutire nel gomito o nel fazzoletto, utilizzare fazzoletti usa e getta e gettarlo direttamente nella spazzatura, salutare senza stringere la mano ed evitare abbracci.

Metodi di pagamento contactless a tua disposizione se hai bisogno di prendere il trasporto

Ricarica il tuo pass Navigo dal tuo telefono

Dall'app Île-de-France Mobilités, puoi ricaricare il tuo pass Navigo senza doverti recare presso un terminale o una biglietteria. Vai all'applicazione e poi alla scheda Acquisto e lasciati guidare. È necessario disporre di un telefono NFC con Android versione 6.0 o iOS 13 o superiore.

Biglietto SMS per autobus

Ora è possibile acquistare il biglietto dell'autobus via SMS in tutta la regione dell'Île-de-France, e quindi senza bisogno di resto. Inviando un codice, riceverai un biglietto sotto forma di SMS e ti verrà addebitato direttamente sulla bolletta del cellulare.

Navigo easy

Il Navigo Easy è un pass contactless per caricare i biglietti e alcuni pacchetti brevi. Accessibile a tutti e senza impegno, è possibile caricare diversi biglietti di trasporto (biglietti t +, giorno Navigo, ecc ...). È anche ricaricabile senza uscire di casa, tramite smartphone.

Navigo Liberté +

Attualmente distribuito sul perimetro geografico del biglietto T+ (metro, autobus, tram e RER a Parigi), sulla funicolare di Montmartre, sul Tzen, OrlyBus e RoissyBus, il Navigo Liberté + consente di viaggiare con i mezzi di trasporto e di essere addebitato il mese successivo per i viaggi effettivamente effettuati.

La bici elettrica, una soluzione alternativa per i tuoi spostamenti

Véligo Location, una bici elettrica personale per il noleggio a lungo termine

Véligo Location è un servizio di noleggio di biciclette elettriche (VAE) per un periodo che va dai 6 ai 9 mesi. Può permetterti di fare i tuoi spostamenti casa-lavoro con una bici affidabile, efficiente e piacevole, per una tariffa di 40 € / mese (che può essere ridotta a 20 € / mese grazie al supporto del datore di lavoro). Questo prezzo include il noleggio della bici, ma anche la sua manutenzione.

Un bonus di acquisto per biciclette elettriche, cargo bike, biciclette pieghevoli e biciclette adattate

Se vuoi favorire l'acquisto della tua e-bike, dallo scorso dicembre è in vigore un aiuto per l'acquisto di biciclette: puoi beneficiarne indipendentemente dal tuo luogo di residenza nell'Île-de-France. Sono ammissibili le biciclette elettriche convenzionali nuove, così come le biciclette cargo con o senza nuova assistenza elettrica, per un importo di aiuto all'acquisto che va da € 500 a € 600 (massimo 50% del prezzo di acquisto comprensivo di IVA della bici e degli accessori di sicurezza). Questo bonus di acquisto è stato esteso anche alle biciclette pieghevoli e adattate.

Per conoscere tutti i dettagli su questo bonus acquisto, vai alla pagina dedicata.

Île-de-France Mobilités incoraggia l'uso della bicicletta con un sussidio fino a € 500 per l'acquisto di una bicicletta elettrica.