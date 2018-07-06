Per una migliore conoscenza delle strutture ciclabili nell'Île-de-France

Maggiori informazioni

Questo progetto OSM/Île-de-France Mobilités mira a digitalizzare tutte le strutture ciclabili (traffico e parcheggi) nella regione dell'Île-de-France in OpenStreetMap, quindi a monitorare e aggiornare l'evoluzione della rete ciclabile nel tempo.

L'obiettivo è quello di creare il collegamento tra gli attori locali e la comunità OSM: avanzamento del progetto, strumenti e metodi, workshop e "mapparty". I dati così consolidati diventano ancora più utili a tutti i riutilizzatori.

La Compagnie des Mobilités, accompagnata da Carto'Cité e dall'associazione Mieux se Déplacement à Bicyclette, è incaricata di questa animazione di rete, nonché di effettuare indagini sul campo (scatti immersivi a 360° elencati sul sito web Mapillary), controllo di qualità, supporto per il censimento delle attrezzature e la disponibilità gratuita dei dati OSM per il download per territorio.

La tipologia degli sviluppi individuati:

Layout: pista ciclabile su strada o separata, corsia condivisa con autobus, contromano ciclabile ...

Parcheggio: cerchi, fermaruote, pali, pensiline, edificio...

OpenStreetMap è un progetto internazionale avviato nel 2004 per creare un database geografico. I dati sono raccolti e integrati dai contributori e chiunque può partecipare in tutto il mondo. Si tratta di dati su strade, edifici, accessibilità, ferrovie ma anche su foreste, fiumi... e strutture per il ciclismo! ! Sono riutilizzabili da tutti sotto la licenza libera ODbL.

Vianavigo è un calcolatore di percorso multimodale sviluppato da Île-de-France Mobilités. Oltre ai percorsi con i mezzi pubblici (autobus, metro, tram, RER, Transilien), Vianavigo offre carpooling e percorsi ciclabili. Vianavigo è disponibile sul web e sull'applicazione mobile: www.vianavigo.com

Trova e riutilizza i dati del trasporto pubblico di Île-de-France Mobilités su opendata: www.iledefrance-mobilites.fr/l-innovation/open-data

Contatto: [email protected]