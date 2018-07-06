Per una migliore conoscenza delle strutture ciclabili nell'Île-de-France
L'obiettivo è rendere più affidabile il riuso: ricerca di percorsi, studi territoriali, politiche locali a favore della bicicletta.
Tutte le parti interessate del ciclismo nella regione dell'Ile-de-France sono quindi interessate e tutti i contributi a questo progetto collaborativo sono i benvenuti.
Le sfide
- Contribuire alla promozione del ciclismo attraverso:
- Promuovere politiche territoriali che rafforzino l'attrattiva della bicicletta come mezzo di trasporto.
- disporre dei dati più esaustivi possibili, su tutta l'Île-de-France, e di buona qualità;
- offrire percorsi ciclabili più affidabili e precisi per gli utenti dell'Ile-de-France a Vianavigo;
- disporre di dati aperti (licenza ODbL), accessibili a tutti e in particolare alle autorità locali dell'Ile-de-France, che potranno così riutilizzarli liberamente nei loro studi (piani di biciclette, piani di mobilità aziendale, ecc.);
Chi può partecipare a questo progetto?
Île-de-France Mobilités ha incaricato La Compagnie des Mobilités di lavorare in partnership:
- con le autorità locali (dipartimenti, comuni) e le istituzioni pubbliche intercomunali per identificare TUTTE le strutture ciclabili nell'Île-de-France;
- con la comunità OSM per inserire i dati raccolti e tenere traccia di modifiche e aggiornamenti;
- con agenzie di pianificazione e pianificazione urbana (IAU Île-de-France e APUR) per beneficiare della loro esperienza territoriale nella regione di Parigi.
Come partecipare al progetto?
- Segnalando nel portale dedicato le strutture ciclabili esistenti nel mio territorio: pista ciclabile, pista ciclabile, pista ciclabile a doppio senso, corsia bus aperta alle biciclette, parcheggio (stazione Véligo, cerchi, altri...): https://carto-velo.iledefrance-mobilites.fr
- Partecipando ai "mapparty", eventi conviviali per identificare gli sviluppi sul territorio
- contribuendo direttamente al sito OSM: www.openstreetmap.org
Maggiori informazioni
Questo progetto OSM/Île-de-France Mobilités mira a digitalizzare tutte le strutture ciclabili (traffico e parcheggi) nella regione dell'Île-de-France in OpenStreetMap, quindi a monitorare e aggiornare l'evoluzione della rete ciclabile nel tempo.
L'obiettivo è quello di creare il collegamento tra gli attori locali e la comunità OSM: avanzamento del progetto, strumenti e metodi, workshop e "mapparty". I dati così consolidati diventano ancora più utili a tutti i riutilizzatori.
La Compagnie des Mobilités, accompagnata da Carto'Cité e dall'associazione Mieux se Déplacement à Bicyclette, è incaricata di questa animazione di rete, nonché di effettuare indagini sul campo (scatti immersivi a 360° elencati sul sito web Mapillary), controllo di qualità, supporto per il censimento delle attrezzature e la disponibilità gratuita dei dati OSM per il download per territorio.
La tipologia degli sviluppi individuati:
- Layout: pista ciclabile su strada o separata, corsia condivisa con autobus, contromano ciclabile ...
- Parcheggio: cerchi, fermaruote, pali, pensiline, edificio...
OpenStreetMap è un progetto internazionale avviato nel 2004 per creare un database geografico. I dati sono raccolti e integrati dai contributori e chiunque può partecipare in tutto il mondo. Si tratta di dati su strade, edifici, accessibilità, ferrovie ma anche su foreste, fiumi... e strutture per il ciclismo! ! Sono riutilizzabili da tutti sotto la licenza libera ODbL.
Vianavigo è un calcolatore di percorso multimodale sviluppato da Île-de-France Mobilités. Oltre ai percorsi con i mezzi pubblici (autobus, metro, tram, RER, Transilien), Vianavigo offre carpooling e percorsi ciclabili. Vianavigo è disponibile sul web e sull'applicazione mobile: www.vianavigo.com
Trova e riutilizza i dati del trasporto pubblico di Île-de-France Mobilités su opendata: www.iledefrance-mobilites.fr/l-innovation/open-data
Contatto: [email protected]