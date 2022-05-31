Prolungamento della linea 12 fino ad Aubervilliers, si parte!

Il cuore di Aubervilliers sulla linea 12

Dalla sua messa in servizio il 5 novembre 1910, tra Porte de Versailles e Notre-Dame de Lorette, la linea 12 ha continuato a crescere per collegare sempre più residenti dell'Ile-de-France. Prima esteso a Pigalle, si è poi unito a Jules Joffrin, Porte de la Chapelle, Mairie d'Issy, poi Front Populaire, nel 2012. Oggi la linea 12 si collega al cuore di Aubervilliers con l'apertura di due nuove stazioni: Aimé Césaire e Mairie-d'Aubervilliers.