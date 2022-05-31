Prolungamento della linea 12 fino ad Aubervilliers, si parte!
Il cuore di Aubervilliers sulla linea 12
Dalla sua messa in servizio il 5 novembre 1910, tra Porte de Versailles e Notre-Dame de Lorette, la linea 12 ha continuato a crescere per collegare sempre più residenti dell'Ile-de-France. Prima esteso a Pigalle, si è poi unito a Jules Joffrin, Porte de la Chapelle, Mairie d'Issy, poi Front Populaire, nel 2012. Oggi la linea 12 si collega al cuore di Aubervilliers con l'apertura di due nuove stazioni: Aimé Césaire e Mairie-d'Aubervilliers.
Stazione Aimé Césaire
Situata nella città di Aubervilliers, vicino al Canal Saint-Denis, la stazione Aimé Césaire gode di una posizione strategica e serve, a sud del canale, la ZAC Canal – Porte d'Aubervilliers e il suo centro commerciale "le Millénaire", e a nord aree densamente popolate.
Perché il nome di questa stazione, "Aimé Césaire" ? La stazione prende il nome dal poeta martinicano Aimé Césaire e dal suo lavoro senza tempo. Un grande uomo che presta il suo nome anche a un parco vicino all'omonima stazione della metropolitana.
Presto parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités a Aimé Césaire
Per promuovere l'intermodalità, Île-de-France Mobilités ha deciso di creare 140.000 parcheggi per biciclette chiusi e sicuri, nonché ad accesso libero, intorno alle stazioni e alle stazioni della sua rete. Questo è il motivo per cui verrà creato un nuovo parcheggio per biciclette vicino alla stazione Aimé Césaire con 160 posti disponibili entro la fine del 2023.
Stazione Mairie d'Aubervilliers
Situata in Avenue Victor Hugo, nel cuore di Aubervilliers, la stazione serve il centro della città, compresa la Place de la Mairie a nord e la Place du Marché, e accompagna il dinamismo del quartiere.
Perché il nome di questa stazione, "Mairie d'Aubervilliers"? In riferimento alla posizione della stazione situata in Place de la Mairie dove risiede il municipio. Le stazioni terminali fanno sempre riferimento al nome del comune per aiutare i viaggiatori a orientarsi.
L'estensione della linea 12 della metropolitana in cifre: 2 nuove stazioni (Aimé Césaire e Mairie d'Aubervilliers), 1,9 km di tunnel costruito, 20 minuti per raggiungere Saint-Lazare dal centro della città di Aubervilliers, quasi 7600m2 di servizi e spazi di transito per i viaggiatori tra cui 8 nuovi negozi, 1 nuovo centro di soccorso ferroviario di 1000m2, 2 nuove stazioni dotate di 9 ascensori e 18 scale mobili, previsti circa 40.000 passeggeri giornalieri aggiuntivi
Aimé Césaire e Mairie d'Aubervilliers: due nuove stazioni e una grande sfida tecnica
Per dare vita a queste due nuove stazioni, è stata raccolta una vera e propria sfida. In due passaggi.
Un tunnel di 3,8 chilometri
Prima di iniziare la costruzione delle due stazioni supplementari, Aimé Césaire e Mairie d'Aubervilliers, è stato necessario perforare un tunnel di 3,8 chilometri che collegasse Porte de la Chapelle alla struttura Suzanne Masson a La Courneuve.
E congelamento del suolo
Ma soprattutto, era necessario... Congelare il terreno! Sì, avete letto bene. La linea 12 passa sotto un denso tessuto urbano, che integra terreni complessi composti da argilla, sabbia o calcare e circondati da una falda freatica.
Metro 12, stazione Mairie d'Aubervilliers: congelamento del suolo con azoto
Questo terreno, molto instabile, ha richiesto il congelamento del terreno in modo che le future stazioni, situate a circa 20 metri di profondità, potessero essere scavate senza che l'acqua si infiltrasse nel tunnel già costruito. Per questo, è stato sviluppato un nuovo e innovativo metodo di congelamento del terreno utilizzando un circuito misto salamoia-azoto liquido presso la stazione Mairie d'Aubervilliers, al fine di continuare il progetto in sicurezza.
E domani, cosa c'è di nuovo per la linea 12 della metropolitana?
L'estensione della linea 12 segna un passo importante nella sua modernizzazione. Ma non è l'ultima: altre novità arriveranno entro il 2028:
- Ammodernamento delle officine di manutenzione
- Accessibilità per le persone con mobilità ridotta (PRM) alla stazione di Porte de la Chapelle
- Entro il 2028, arrivo delle nuove metropolitane MF19, ordinate da Île-de-France Mobilités ad Alstom
- Ma anche un nuovo sistema di controllo dei treni, per migliorarne le prestazioni.