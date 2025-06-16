Tram T13: un passo più vicino ad Achères

© Julien FROMENT

T13: una nuova linea di diramazione per semplificare gli spostamenti tra Saint-Germain-en-Laye e Achères

Forse lo prendi già tra Saint-Cyr-l'École e Saint-Germain-en-Laye? Nel 2028, andrà anche ad Achères!

La linea del tram T13 sta iniziando la seconda fase dei suoi lavori di estensione tra Saint-Germain-en-Laye e Achères (via Poissy).

La nuova diramazione collegherà l'eco-distretto di Lisière Pereire (a Saint-Germain-en-Laye) al polo economico di Achères, nel nord del dipartimento degli Yvelines.

Pereire <> Achères Branch Branch del T13: quali sono i vantaggi per i viaggiatori?

  • 17 minuti per collegare Saint-Germain-en-Laye ad Achères
  • Alta frequenza: un tram ogni 10 minuti nelle ore di punta, 7 giorni su 7
  • 9 comuni serviti : Achères, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Saint-Cyr-l'École e Versailles
  • Un collegamento rafforzato con il resto della rete Ile-de-France : molte linee di autobus locali, RER A ed E e linea L
  • 38 minuti in totale tra Saint-Cyr-l'École e Achères
  • 100% delle stazioni accessibili alle persone con disabilità

In foto: il prolungamento della linea T13

Immagine 1 di 3

Intenzione di sviluppare Adrienne Bolland Street a Poissy © Richez Associés _ IDFM

Passo dopo passo: le tappe principali del progetto

2021-2026Lavori preparatori (trasferimento delle reti idriche, elettriche, del gas e delle telecomunicazioni).
2026-2028Lavori infrastrutturali, seguiti da test e sgombero.
Fine 2028Messa in servizio prevista per accogliere i viaggiatori.