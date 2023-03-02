Trama
Il percorso del tram T13...
La linea completa
Alla fine, la linea completa del tram T13 servirà un totale di 9 comuni da nord a sud degli Yvelines: Achères, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Saint-Cyr-l'École e Versailles. Più di 316.000 abitanti e 138.000 posti di lavoro beneficiano di questa nuova offerta di trasporto.
L'estensione
Fornendo un collegamento di circa 10 km via Poissy, il prolungamento del tram T13 tra Saint-Germain-en-Laye (Lisière Pereire) e Achères vi permetterà di raggiungere rapidamente i settori e le strutture più trafficate del territorio.
... in dettaglio
Il tram utilizzerà il diritto di passaggio dell'ex grande cintura ferroviaria in modalità treno attraverso la foresta e il campo da golf di Saint-Germain-en-Laye. Saranno creati o modificati diversi ponti per attraversare i binari del tram: il futuro ponte Mare aux Boeufs includerà un passaggio per gli utenti del golf, una strada forestale e un passaggio per la fauna selvatica. Un secondo passaggio per la fauna selvatica sarà costruito vicino all'attuale Pont des Volières. Infine, i due passaggi a livello esistenti saranno sostituiti da sottopassaggi.
Lasciando la foresta, il tram T13 attraverserà una zona di transizione prima di entrare a Poissy in modalità "tram", in rue de la Bruyère. I due ponti dell'ex grande cintura ferroviaria saranno rimossi, consentendo la riqualificazione urbanistica e paesaggistica dei due incroci su cui si affacciavano.
Il tram arriverà alla stazione "Poissy Gambetta*" situata vicino alla piazza Erard Prieur che sarà riqualificata. Sarà poi inserito su un lato dell'Avenue de Versailles, delimitato da una nuova pista ciclabile in direzione ascendente, quindi al centro del Boulevard Gambetta. Il tram si inserirà quindi in Boulevard Gambetta tra le due corsie stradali. Saranno inoltre ricostituiti quindici posti auto.
Situata a monte di Place de l'Europe, la stazione "Poissy RER*" offrirà un collegamento con l'hub multimodale di Poissy. Il tram attraverserà quindi il crocevia dell'Europa. Saranno create due corsie per senso di marcia all'incrocio tra Boulevard Gambetta e Place de l'Europe.
Il tram T13 passerà quindi sul lato del Boulevard de l'Europe, che sarà esteso, lungo i binari ferroviari. Il tram continuerà il suo percorso lungo Rue Saint-Sébastien fino alla stazione "Poissy ZAC*". Una continuità ciclabile sarà creata come parte del progetto su Boulevard de la Paix. Saranno costruiti nuovi accessi pedonali e ciclabili per collegare la stazione alla futura ZAC di 2.000 unità abitative e al quartiere di Saint-Exupéry.
Il tram sarà inserito in Rue Adrienne Bolland lungo la strada esistente e la protezione visiva rispetto ai binari RER sarà creata come parte del progetto.
Alla fine di rue Adrienne Bolland, il tram entrerà nuovamente nella foresta e si inserirà ancora una volta sulla grande cintura per attraversare la rete ferroviaria esistente. Prenderà quindi una nuova piattaforma lungo i binari ferroviari e un nuovo ponte ferroviario per attraversare la strada del campanile di Achères prima di lasciare la foresta.
Il tram raggiungerà il capolinea, la stazione "Achères-Ville RER*", all'altezza di Avenue de Conflans. Verrà creato un deposito sicuro per le biciclette.
*I nomi delle stazioni sono provvisori.
Evoluzione del percorso
Perché è stato necessario abbandonare la possibilità di una stazione al tecnoparco di Achères?
L'estensione del tram T13 avrà quindi 4 stazioni :
- Poissy Gambetta*,
- Poissy RER*,
- Poissy ZAC*,
- Achères-Ville RER*
*nomi provvisori
Nel progetto presentato all'inchiesta pubblica del 2014, una stazione chiamata Achères Chêne feuillu è stata progettata presso biglietto conservatorio. Era destinato ad essere effettuato non nella temporalità della messa in servizio del prolungamento del tram T13 ma all'orizzonte della messa in servizio della Nuova Linea Parigi Normandia, con la quale era previsto un collegamento per consentire collegamenti facilitati con gli altri rami della RER A e i treni della stazione di Saint-Lazare.
Nel progetto presentato all'inchiesta pubblica del 2014, l'estensione del tram T13 doveva essere interamente sulla Grande Ceinture con solo 2 nuove stazioni: Poissy Grande Ceinture e Achères Ville RER.
La conclusione dell'inchiesta pubblica del 2014 è stata caratterizzata da una forte domanda di servizio nel centro di Poissy, che ha portato la commissione a ordinare un'inchiesta pubblica complementare. Gli studi sono quindi proseguiti su questa base.
Nel 2015, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato la prosecuzione degli studi di questo nuovo percorso urbano con la creazione di nuove stazioni: Poissy Gambetta, Poissy RER e Poissy ZAC. Nella stessa delibera, Île-de-France Mobilités ha registrato l'abolizione della misura precauzionale della quercia decidua a causa della vicinanza alla stazione Poissy ZAC e della capacità di collegamenti alla stazione RER di Poissy per prendere la RER E e A e la linea J. Questi collegamenti offerti dalla variante urbana del prolungamento del tram T13 consentiranno di soddisfare le stesse esigenze del collegamento previsto con la linea Nuova Parigi Normandia.
Oltre a questi elementi storici, ci sono i seguenti motivi:
🌳 Vincoli ambientali
L'area è in parte classificata come "foresta protettiva", limitando l'intervento umano. Questa classificazione è stata stabilita dopo la dichiarazione di pubblica utilità del progetto e tiene conto dell'attuale percorso del tram ma non consente più modifiche significative come l'aggiunta di una nuova stazione.
🛤️ Impatto eccessivo sul traffico forestale e ferroviario
Il tram corre su un unico binario in questa zona. L'aggiunta di una stazione richiederebbe un passaggio a doppio binario, che si tradurrebbe:
- Maggiore disboscamento
- La ricostruzione dei ponti ferroviari, uno dei quali supporta la RER A e la linea J, che richiede l'interruzione del loro traffico
🚶 Strutture di accesso complesse
La fermata avrebbe richiesto importanti lavori per compensare il dislivello con la Route des Loges:
- Rampe, ascensori, scale mobili
- Parcheggi e accesso agli autobus, aumentando ulteriormente l'impatto sulla foresta protetta
⏳ Conseguenze per l'esercizio del tram
La modifica del piano di corsia avrebbe avuto un impatto diretto sul servizio :
- Tempi di percorrenza più lunghi tra Saint-Germain e Achères
- Riduzione della frequenza nelle ore di punta da 10 a 12 minuti in media
🔎 Quali sono le alternative?
- Riorganizzazione della rete di autobus : due anni prima della messa in servizio del tram, la consultazione con le città, Île-de-France Mobilités e gli operatori dei servizi di autobus locali consentirà di ottimizzare le linee di autobus per servire meglio le aree non coperte dal tram.
- Strutture ciclabili : le infrastrutture ciclabili potrebbero essere create sotto la responsabilità delle autorità locali, con il sostegno di Île-de-France Mobilités.