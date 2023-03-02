Evoluzione del percorso

Perché è stato necessario abbandonare la possibilità di una stazione al tecnoparco di Achères?

L'estensione del tram T13 avrà quindi 4 stazioni :

Poissy Gambetta*,

Poissy RER*,

Poissy ZAC*,

Achères-Ville RER*

*nomi provvisori

Nel progetto presentato all'inchiesta pubblica del 2014, una stazione chiamata Achères Chêne feuillu è stata progettata presso biglietto conservatorio. Era destinato ad essere effettuato non nella temporalità della messa in servizio del prolungamento del tram T13 ma all'orizzonte della messa in servizio della Nuova Linea Parigi Normandia, con la quale era previsto un collegamento per consentire collegamenti facilitati con gli altri rami della RER A e i treni della stazione di Saint-Lazare.

Nel progetto presentato all'inchiesta pubblica del 2014, l'estensione del tram T13 doveva essere interamente sulla Grande Ceinture con solo 2 nuove stazioni: Poissy Grande Ceinture e Achères Ville RER.

La conclusione dell'inchiesta pubblica del 2014 è stata caratterizzata da una forte domanda di servizio nel centro di Poissy, che ha portato la commissione a ordinare un'inchiesta pubblica complementare. Gli studi sono quindi proseguiti su questa base.

Nel 2015, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato la prosecuzione degli studi di questo nuovo percorso urbano con la creazione di nuove stazioni: Poissy Gambetta, Poissy RER e Poissy ZAC. Nella stessa delibera, Île-de-France Mobilités ha registrato l'abolizione della misura precauzionale della quercia decidua a causa della vicinanza alla stazione Poissy ZAC e della capacità di collegamenti alla stazione RER di Poissy per prendere la RER E e A e la linea J. Questi collegamenti offerti dalla variante urbana del prolungamento del tram T13 consentiranno di soddisfare le stesse esigenze del collegamento previsto con la linea Nuova Parigi Normandia.

Oltre a questi elementi storici, ci sono i seguenti motivi:

🌳 Vincoli ambientali

L'area è in parte classificata come "foresta protettiva", limitando l'intervento umano. Questa classificazione è stata stabilita dopo la dichiarazione di pubblica utilità del progetto e tiene conto dell'attuale percorso del tram ma non consente più modifiche significative come l'aggiunta di una nuova stazione.

🛤️ Impatto eccessivo sul traffico forestale e ferroviario

Il tram corre su un unico binario in questa zona. L'aggiunta di una stazione richiederebbe un passaggio a doppio binario, che si tradurrebbe:

Maggiore disboscamento

La ricostruzione dei ponti ferroviari, uno dei quali supporta la RER A e la linea J, che richiede l'interruzione del loro traffico

🚶 Strutture di accesso complesse

La fermata avrebbe richiesto importanti lavori per compensare il dislivello con la Route des Loges:

Rampe, ascensori, scale mobili

Parcheggi e accesso agli autobus, aumentando ulteriormente l'impatto sulla foresta protetta

⏳ Conseguenze per l'esercizio del tram

La modifica del piano di corsia avrebbe avuto un impatto diretto sul servizio :

Tempi di percorrenza più lunghi tra Saint-Germain e Achères

tra Saint-Germain e Achères Riduzione della frequenza nelle ore di punta da 10 a 12 minuti in media

🔎 Quali sono le alternative?