Il progetto

Un progetto che rivoluziona i tuoi viaggi
Entro il 2028, ci vorranno solo 38 minuti per raggiungere Achères da Saint-Cyr-l'École grazie al tram T13. La sezione da Saint-Germain-en-Laye ad Achères estenderà la linea da Saint-Cyr-l'École a Saint-Germain-en-Laye, in servizio dal 6 luglio 2022.
Attraversando gli Yvelines da nord a sud e collegando le principali aree di vita e occupazione del Dipartimento, il tram T13 ti offrirà una vera alternativa all'auto. Cambierà radicalmente la tua vita quotidiana e il modo in cui ti muovi.
- Non c'è bisogno di transitare attraverso La Défense per circolare con i mezzi pubblici nel Dipartimento.
- Avrai un accesso più facile ai vari collegamenti con la rete di trasporto pubblico dell'Île-de-France.
L'estensione del tram T13 da Saint-Germain-en-Laye ad Achères, trasforma anche il tuo ambiente di vita.
- Lungo il percorso, godrai di nuovi sviluppi che abbelliranno la tua città.
- Il traffico stradale sarà calmato.
- A piedi o in bicicletta, circolerai anche in pace. In effetti, l'estensione del tram T13 favorisce altre circolazioni morbide sulla sua scia. A piedi o in bicicletta, beneficerai di nuovi percorsi creati intorno al percorso e collegati a percorsi esistenti o pianificati. Il parcheggio per biciclette sarà creato nelle immediate vicinanze di tutte le stazioni.