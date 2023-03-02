Il progetto

Il centro di manutenzione urbana per l'estensione del tram T13 sarà costruito a Poissy. Sarà dedicato alla manutenzione e alla manutenzione di tutte le infrastrutture di tipo tranviario, ovvero le rotaie e le attrezzature situate lungo il percorso nelle aree urbane.

Il sito di manutenzione e stoccaggio di Versailles-Matelots fornisce assistenza, manutenzione e garage per i treni alla fine del loro servizio. Sarà ridimensionato per essere in grado di garantire le operazioni su tutti i tram T13, utilizzati sulla fase esistente e sulla futura estensione.