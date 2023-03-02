Tram

EstensioneSaint-Germain > Achères

Il progetto

Île-de-France Mobilités, una forza trainante per la regione, sta disegnando il nuovo volto di Yvelines. Domani, grazie al prolungamento del tram T13 da Saint-Germain-en-Laye ad Achères, via Poissy, potrai spostarti facilmente e rapidamente da nord a sud del Dipartimento e prendere nuovi collegamenti con la rete di trasporto esistente.

Un progetto che rivoluziona i tuoi viaggi

Entro il 2028, ci vorranno solo 38 minuti per raggiungere Achères da Saint-Cyr-l'École grazie al tram T13. La sezione da Saint-Germain-en-Laye ad Achères estenderà la linea da Saint-Cyr-l'École a Saint-Germain-en-Laye, in servizio dal 6 luglio 2022.

Attraversando gli Yvelines da nord a sud e collegando le principali aree di vita e occupazione del Dipartimento, il tram T13 ti offrirà una vera alternativa all'auto. Cambierà radicalmente la tua vita quotidiana e il modo in cui ti muovi.

  • Non c'è bisogno di transitare attraverso La Défense per circolare con i mezzi pubblici nel Dipartimento.
  • Avrai un accesso più facile ai vari collegamenti con la rete di trasporto pubblico dell'Île-de-France.

L'estensione del tram T13 da Saint-Germain-en-Laye ad Achères, trasforma anche il tuo ambiente di vita.

  • Lungo il percorso, godrai di nuovi sviluppi che abbelliranno la tua città.
  • Il traffico stradale sarà calmato.
  • A piedi o in bicicletta, circolerai anche in pace. In effetti, l'estensione del tram T13 favorisce altre circolazioni morbide sulla sua scia. A piedi o in bicicletta, beneficerai di nuovi percorsi creati intorno al percorso e collegati a percorsi esistenti o pianificati. Il parcheggio per biciclette sarà creato nelle immediate vicinanze di tutte le stazioni.

Risparmia tempo per i tuoi spostamenti quotidiani

Con l'estensione del tram T13, i tuoi viaggi all'interno di Yvelines saranno più veloci e affidabili.

  • Risparmierai tempo riducendo i tempi di viaggio.
  • La frequenza sarà elevata, in ogni senso di marcia: un tram ogni 10 minuti nelle ore di punta nei giorni feriali e ogni 20 minuti nelle ore non di punta.
  • Il prolungamento del tram T13 fino ad Achères circolerà con un'ampia ampiezza per soddisfare le vostre esigenze di viaggio quotidiane: dalle 6 del mattino a mezzanotte, tutti i giorni.
  • Avrai il controllo del tuo tempo di viaggio.
I vantaggi dell'estensione

Facile accesso ad altre linee di trasporto

L'estensione del tram T13 ti darà un accesso facile e veloce alle linee di trasporto esistenti, grazie a diversi collegamenti:

  • Con la RER A a Poissy e Achères.
  • Con la RER E a Poissy nel 2027. La linea E viene estesa da Parigi a Mantes-la-Jolie.
  • Con la linea L del Transilien ad Achères e J a Poissy.

Le linee di autobus saranno riorganizzate in linea con il percorso e gli orari del tram T13 non appena sarà messo in servizio.

A Saint-Germain-en-Laye, Poissy e Achères: una risorsa per il territorio

Durante il suo percorso, il tram ridisegnerà il suo ambiente immediato e il tuo.

  • L'ambiente e la qualità della vita saranno migliorati. Il completamento dell'estensione del tram T13 è accompagnato da nuovi sviluppi urbani e paesaggistici.
  • Meglio serviti dai trasporti pubblici, i centri di attività del dipartimento diventeranno più attraenti, il che promuoverà la creazione di imprese e la creazione di posti di lavoro.
Un ambiente preservato

Tutto è fatto per evitare, ridurre e, se necessario, compensare gli impatti dell'estensione del tram T13 sul tuo ambiente quotidiano. In programma, piantagioni di alberi, lo sviluppo di spazi verdi e isole vegetate in città o un'intensa compensazione ambientale.

Il centro di manutenzione urbana di Poissy

Il centro di manutenzione urbana per l'estensione del tram T13 sarà costruito a Poissy. Sarà dedicato alla manutenzione e alla manutenzione di tutte le infrastrutture di tipo tranviario, ovvero le rotaie e le attrezzature situate lungo il percorso nelle aree urbane.

Il sito di manutenzione e stoccaggio di Versailles-Matelots fornisce assistenza, manutenzione e garage per i treni alla fine del loro servizio. Sarà ridimensionato per essere in grado di garantire le operazioni su tutti i tram T13, utilizzati sulla fase esistente e sulla futura estensione.

