EstensioneSaint-Germain > Achères

Con l'estensione del tram T13 da Saint-Germain-en-Laye (Lisière Pereire) ad Achères, via Poissy, puoi spostarti facilmente e rapidamente da nord a sud di Yvelines e prendere nuovi collegamenti con la rete di trasporti esistente.
Figure chiave
17 000
Viaggiatori giornalieri attesi
10 km
linea tra Saint-Germain-en-Laye e Achères
3
Comuni attraversati
4 stazioni
creato
7/7
un tram ogni 10 minuti nelle ore di punta
17 min
viaggio tra Saint-Germain-en-Laye e Achères
100 %
Stazioni accessibili
Calendario
- 2013 - 2014Studi di fattibilità e inchiesta pubblica iniziale
- 2014 - 2018Gli studi della variante del percorso di Poissy e l'inchiesta pubblica complementare, seguita dalla dichiarazione di pubblica utilità
- 2019 - 2024Studi pre-progetto, studi di progetto e acquisizioni di terreni
- Oggi2021 - 2024L'uso improprio delle reti di concessionari
- ottobre 2024Autorizzazione ambientale a seguito dell'inchiesta pubblica ambientale
- Oggi2024 - 2025Lavori preparatori
- 2025 - 2027Lavori infrastrutturali per il prolungamento del tram T13 tra Saint-Germain-en-Laye e Achères
- 2028Test e corsa in bianco prima della messa in servizio