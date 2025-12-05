Tram

EstensioneSaint-Germain > Achères

Con l'estensione del tram T13 da Saint-Germain-en-Laye (Lisière Pereire) ad Achères, via Poissy, puoi spostarti facilmente e rapidamente da nord a sud di Yvelines e prendere nuovi collegamenti con la rete di trasporti esistente.

Avenue de Versailles a Poissy (intenzione di sviluppo non contrattuale) © Richez_Associés

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento degli Yvelines
SNCF Réseau
Île-de-France Mobilités

Lavori in corso

Zoom sul muro di contenimento di Adrienne Bolland Street

Figure chiave

17 000

Viaggiatori giornalieri attesi

10 km

linea tra Saint-Germain-en-Laye e Achères

3

Comuni attraversati

4 stazioni

creato

7/7

un tram ogni 10 minuti nelle ore di punta

17 min

viaggio tra Saint-Germain-en-Laye e Achères

100 %

Stazioni accessibili

Calendario

  1. 2013 - 2014
    Studi di fattibilità e inchiesta pubblica iniziale
  2. 2014 - 2018
    Gli studi della variante del percorso di Poissy e l'inchiesta pubblica complementare, seguita dalla dichiarazione di pubblica utilità
  3. 2019 - 2024
    Studi pre-progetto, studi di progetto e acquisizioni di terreni
  4. Oggi
    2021 - 2024
    L'uso improprio delle reti di concessionari
  5. ottobre 2024
    Autorizzazione ambientale a seguito dell'inchiesta pubblica ambientale
  6. Oggi
    2024 - 2025
    Lavori preparatori
  7. 2025 - 2027
    Lavori infrastrutturali per il prolungamento del tram T13 tra Saint-Germain-en-Laye e Achères
  8. 2028
    Test e corsa in bianco prima della messa in servizio