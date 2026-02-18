Vidéo - Boisement participatif avec des élèves de maternelle

Le prolongement du tram T13 continue de se dévoiler à travers une série de vidéos dédiées à ses coulisses. Ce 6ᵉ épisode met à l’honneur une action à la fois pédagogique et environnementale, organisée avec les plus jeunes : une action de reboisement.

En décembre dernier, une sortie scolaire a été organisée avec une classe de grande section de l’école Charles Péguy, à Poissy. Le temps d’un après-midi, les élèves ont quitté leur salle de classe pour participer à une opération de reboisement sur l’île de Conflans-Sainte-Honorine.

Les enfants ont ainsi planté une centaine d'arbustes et découvert un lieu de compensation où Île-de-France Mobilités a aménagé divers espaces de biodiversité : haies sèches, prairies, hibernacula, plantation de nouvelles espèces... Guidés par un jardinier paysagiste, ils ont ainsi contribué, à leur échelle, à réaliser l'une des zones de compensation environnementale du projet.

Ce nouvel épisode vous propose de revivre cette sortie et d’en découvrir l’envers du décor, entre apprentissage, engagement et sourires d’enfants.