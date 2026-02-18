Tram

ProlongementSaint-Germain > Achères

Vidéo - Boisement participatif avec des élèves de maternelle

Publié le

  -  

Mis à jour le

Image décorative

Le prolongement du tram T13 continue de se dévoiler à travers une série de vidéos dédiées à ses coulisses. Ce 6ᵉ épisode met à l’honneur une action à la fois pédagogique et environnementale, organisée avec les plus jeunes : une action de reboisement.

En décembre dernier, une sortie scolaire a été organisée avec une classe de grande section de l’école Charles Péguy, à Poissy. Le temps d’un après-midi, les élèves ont quitté leur salle de classe pour participer à une opération de reboisement sur l’île de Conflans-Sainte-Honorine.

Les enfants ont ainsi planté une centaine d'arbustes et découvert un lieu de compensation où Île-de-France Mobilités a aménagé divers espaces de biodiversité : haies sèches, prairies, hibernacula, plantation de nouvelles espèces... Guidés par un jardinier paysagiste, ils ont ainsi contribué, à leur échelle, à réaliser l'une des zones de compensation environnementale du projet.

Ce nouvel épisode vous propose de revivre cette sortie et d’en découvrir l’envers du décor, entre apprentissage, engagement et sourires d’enfants.

Pour pouvoir visionner cette vidéo, vous devez