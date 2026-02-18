Forêt de Saint-Germain sud
Le secteur de la Mare aux Bœufs à nouveau accessible
Réouverture du pont de la Mare aux Bœufs en forêt de Saint-Germain
Après presque un an de travaux intensifs, le nouveau pont de la Mare aux Bœufs est ouvert en forêt de Saint-Germain. Ce pont est destiné aux piétons et aux cyclistes, ainsi qu'aux animaux de la forêt (ou "grande faune"). Il a pour vocation de permettre à chacun de traverser en toute sécurité au-dessus des futures voies du tramway T13.
Attention : si certains chemins de randonnée ont été rouverts, d’autres fermeront prochainement dans le cadre des travaux de création d'un passage grande faune à côté du pont des Volières, qui débuteront en mars 2026. Nous vous invitons à consulter la carte ci-dessous pour connaître les itinéraires concernés.
Chemins de randonnées, forêt de Saint-Germain