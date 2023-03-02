Finanziamenti e attori
Infrastrutture
Le opere infrastrutturali (362,7 milioni di euro, valore 2013) sono finanziate dallo Stato al 21%, dalla Regione Île-de-France al 49% e dal dipartimento degli Yvelines al 30%
Materiale rotabile
Il materiale rotabile (cioè gli autobus) sarà finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités.
Sfruttamento
L'operazione (cioè la manutenzione di autobus e stazioni, risorse umane e videosorveglianza, ecc.) sarà finanziata al 100% da Île-de-France Mobilités.
Finanziatori
Impegnato a migliorare gli spostamenti quotidiani e a passare a trasporti più sostenibili, lo Stato cofinanzia il progetto attraverso la componente di mobilità 2023-2027 del Contratto di Piano Stato-Regione (CPER) 2021-2027 e partecipa attivamente al suo monitoraggio attraverso la prefettura di Yvelines.
In qualità di principale finanziatore del trasporto pubblico nell'Île-de-France, la regione dell'Île-de-France sta investendo massicciamente per modernizzare ed espandere la rete. Insieme a Île-de-France Mobilités, sta lavorando per migliorare in modo sostenibile le condizioni di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France e soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.
Il Dipartimento degli Yvelines è co-finanziatore del progetto del tram T13 attraverso il contratto speciale Regione-Dipartimento. Proprietario e gestore di strade, ha perseguito per molti anni una politica proattiva per aiutare lo sviluppo del trasporto pubblico. In particolare, contribuisce al finanziamento di numerosi progetti di trasporto pubblico sul proprio sito.
Gestione del progetto
In qualità di autorità organizzatrice dei trasporti, Ile-de-France Mobilités è la co-gestione del progetto di estensione del tram T13 fino ad Achères con SNCF Réseau. Coordinando i proprietari dei progetti sull'intero percorso, è responsabile della costruzione del tratto urbano tra la disconnessione della Grande Ceinture a sud di Poissy e la stazione RER di Achères-Ville.
SNCF Réseau è l'amministrazione aggiudicatrice delle operazioni di investimento sulla Grande Ceinture, che appartiene alla rete ferroviaria nazionale (tra Lisière Pereire a Saint-Germain-en-Laye e Poissy). A questo biglietto, è responsabile delle strutture da realizzare sul tratto urbano, all'interfaccia con la rete ferroviaria nazionale (muro di contenimento rue Adrienne Bolland, attraversamento del gruppo di binari V). SNCF Réseau è l'azienda di riferimento per la gestione, la manutenzione e l'ammodernamento della rete ferroviaria.
I nostri partner
La comunità urbana Grand Paris Seine et Oise è un partner pienamente investito nel progetto, mobilitato durante gli studi e i lavori. È anche l'amministrazione aggiudicatrice dei lavori di concessione per il trasferimento delle reti fognarie. Il suo impegno assicura uno stretto coordinamento a livello locale e garantisce un'integrazione armoniosa dell'operazione nelle dinamiche territoriali.