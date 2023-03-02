Finanziamenti e attori

In qualità di autorità organizzatrice dei trasporti, Ile-de-France Mobilités è la co-gestione del progetto di estensione del tram T13 fino ad Achères con SNCF Réseau. Coordinando i proprietari dei progetti sull'intero percorso, è responsabile della costruzione del tratto urbano tra la disconnessione della Grande Ceinture a sud di Poissy e la stazione RER di Achères-Ville.

SNCF Réseau è l'amministrazione aggiudicatrice delle operazioni di investimento sulla Grande Ceinture, che appartiene alla rete ferroviaria nazionale (tra Lisière Pereire a Saint-Germain-en-Laye e Poissy). A questo biglietto, è responsabile delle strutture da realizzare sul tratto urbano, all'interfaccia con la rete ferroviaria nazionale (muro di contenimento rue Adrienne Bolland, attraversamento del gruppo di binari V). SNCF Réseau è l'azienda di riferimento per la gestione, la manutenzione e l'ammodernamento della rete ferroviaria.