Pulizia nelle stazioni e sui treni, una sfida quotidiana
Sul campo, SNCF Transilien schiera giorno e notte 3.850 agenti dedicati alla manutenzione e alla pulizia nelle 394 stazioni e nei 700 treni di cui è responsabile.
Nel dicembre 2018, Île-de-France France Mobilités ha votato un piano d'azione per SNCF Transilien con ulteriori 1,5 milioni di euro.
Un programma d'azione rafforzato nel 2019
La pulizia nelle stazioni e sui treni è un'aspettativa molto legittima dei viaggiatori. Per migliorarlo ulteriormente, Île-de-France Mobilités ha votato lo scorso dicembre un programma di azioni complementari, proposto da SNCF Transilien, e basato sulle seguenti misure concrete:
- Aggiunta di servizi igienici nelle stazioni: a seguito di una forte domanda da parte degli utenti della rete, in particolare nelle periferie esterne, il numero di stazioni nella regione di Parigi dotate di servizi igienici sarà aumentato a 200, vale a dire 80 stazioni aggiuntive rispetto all'installazione di servizi igienici attualmente in corso, che riguarda 120 stazioni.
- Pulizia per 30 stazioni, più che semplici pulizie di primavera, ogni anno, 30 stazioni saranno sottoposte a importanti lavori di pulizia e riabilitazione.
- Applicazione pulizia: generalizzazione, su tutte le linee Transilien, del dispositivo di segnalazione dei difetti di pulizia da parte dei passeggeri. Scansionando i codici QR visibili sui treni, il passeggero viene reindirizzato a un sito che gli consente di descrivere il luogo e il problema riscontrato allegando una foto.
- Nudge per incoraggiare i viaggiatori a partecipare al mantenimento della pulizia: il display "nudge" sarà testato in diversi siti per incoraggiare i viaggiatori ad adottare un comportamento civico in termini di pulizia, ad esempio gettando i loro rifiuti nei luoghi appropriati segnalati.
Questo piano d'azione rappresenta un investimento annuale aggiuntivo di 1,5 milioni di euro finanziato da Île-de-France Mobilités. Si aggiunge ai 70 milioni di euro che Ile-de-France Mobilités sta già dedicando alla pulizia dei treni e delle stazioni SNCF Transilien.
Pulizia, una priorità lungo tutto il percorso
Sia nelle stazioni, durante il viaggio o nei centri di manutenzione, la pulizia è una priorità perché è un forte indicatore di soddisfazione per i 3,2 milioni di passeggeri giornalieri della rete Transilien.
Pulizia della stazione
Ogni giorno, 350 persone sono mobilitate per la pulizia delle 394 stazioni SNCF Transilien, che rappresentano 450.000 ore ogni anno per una superficie di 1,2 milioni di m².
Ad biglietto ad esempio, 10.500 sacchi della spazzatura vengono raccolti durante il giorno (36 tonnellate, equivalenti al peso di 5 elefanti) e vengono puliti più di 11.000 posti a sedere. A terra, ogni giorno, gli agenti raccolgono 2,5 tonnellate di rifiuti lasciati dagli utenti (il peso di 700 sacchi della spazzatura). 11 milioni di mozziconi di sigaretta vengono raccolti ogni anno nelle stazioni.
Nelle principali stazioni ferroviarie, la pulizia viene effettuata tutto il giorno con squadre che intervengono entro 15 minuti per raccogliere caffè rovesciato o spazzatura gettata a terra. Inoltre, per il comfort dei clienti, 200 stazioni nell'Île-de-France saranno dotate di servizi igienici entro il 2020. Pertanto, tutte le stazioni con più di 5.000 passeggeri al giorno saranno attrezzate.
Pulizia lungo il percorso
Al fine di mantenere un livello accettabile di pulizia per i viaggi, le squadre effettuano anche operazioni di pulizia lungo il percorso, vale a dire quando i treni circolano, tra le ore di punta mattutine e serali. Questo dispositivo si aggiunge ai QR-Code che saranno generalizzati sui treni nel 2019.
Pulizia dopo il viaggio
Per il comfort dei passeggeri, tutti i treni vengono puliti almeno una volta al giorno, prima di ogni punta mattutina e serale. La durata dell'operazione è di circa 45 minuti per treno. In media, un treno viene pulito 470 volte all'anno, o più di una volta al giorno.
E ogni 15 giorni, ogni treno viene pulito più a fondo nel technicentre: aspirazione di sedili e pavimenti, pulizia di finestre e pareti divisorie, esterno dei treni (specialmente sui graffiti che devono essere puliti entro 72 ore), ecc.
La maggior parte di queste operazioni di pulizia e comfort viene effettuata di notte da 3.500 persone in 9 centri tecnici nell'Île-de-France, al di fuori delle ore di punta (dalle 9:30 alle 17:00 e dalle 22:00 alle 5:00).
Buono a sapersi
Entro il 2021, i 700 treni di SNCF Transilien saranno nuovi o rinnovati.
L'osservazione è chiara: un treno nuovo o rinnovato incoraggia gli utenti della rete a prestare attenzione e rispettare il lavoro svolto dagli agenti. Inconsciamente vogliono che rimanga pulito.
Un treno o una stazione puliti aumenta anche la sensazione di sicurezza.
